หมอออกโรงเตือน ดรามา “จุ๊บปากเด็ก” ชี้เคยมีเคสตาบอดเพราะติดเชื้อจากน้ำลายผู้ใหญ่

หมอเต้ย โพสต์เตือนสติดรามา “จุ๊บปากเด็ก” ย้ำชัด หอมแก้มพอได้ แต่จุ๊บปากพักก่อน ชี้อันตรายจากไวรัสและแบคทีเรียอาจรุนแรงถึงขั้นทำลายดวงตาเด็กจนบอดถาวรได้
จากกรณีดรามาร้อน “บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” ไม่พอใจซัดเดือดหลังปรากฏภาพคลิป “ซัน วงศธร” จุ๊บปากลูกสาวของเจ้าตัวในงานแต่งงานกับ “แพรวพราว แสงทอง” อดีตภรรยา กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลที่มองว่าก็เป็นภาพที่ไม่เหมาะสม
ล่าสุด วันนี้ (21 ม.ค.) เฟซบุ๊ก “นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ,ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง Chatpon Kongfeangfung, MD.” ได้ออกมาโพสต์เตือนอันตรายการจุ๊บปากเด็กโดยเน้นย้ำ 2 ประเด็นสำคัญที่มากกว่าแค่เรื่องมารยาท
โดยระบุว่า “หอมแก้มพอได้ แต่จุ๊บปากเด็ก พักก่อนนะ ทั้งเรื่องวัฒนธรรมและความสะอาด เคยมีเด็กตาบอดเพราะการทำแบบนี้มาแล้ว(ไวรัสเริม)”