แม่โวยหมอ วินิจฉัยพลาด เกือบทำลูกสาวเสียชีวิตจากไส้ติ่งอักเสบ ล่าสุด รพ.ร่อนหนังสือแจงแล้ว

โรงพยาบาลร่อนหนังสือแจงยิบ หลังแม่โพสต์โวย รพ.ในอำเภอปราณบุรีวินิจฉัยพลาดจนเกือบทำลูกเสียชีวิต ด้านโรงพยาบาลแจง เผยนาทีตรวจอาการยังไม่เข้าเกณฑ์ CT Scan ย้ำเคารพการตัดสินใจคนไข้หลังขอยุติการรักษา
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ระบายความรู้สึกหลังพาลูกสาวที่มีอาการปวดท้องรุนแรงไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอปราณบุรี แพทย์ได้ตรวจปัสสาวะ โดยยืนยันว่า "ไม่ใช่ไส้ติ่งอักเสบ" และให้เพียงยาแก้ปวดกลับไปกินเพื่อดูอาการ 3-4 วัน
ทางครอบครัวไม่มั่นใจในคำวินิจฉัยจึงตัดสินใจพาลูกสาวไปตรวจที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ทันที โดยแพทย์ที่ รพ.ประจวบฯ ตรวจพบว่าเป็นอาการวิกฤตและสั่งผ่าตัดด่วนด้วยวิธีส่องกล้อง จนสามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้ปลอดภัย
ล่าสุดวันนี้ (20 ม.ค.) โรงพยาบาลปราณบุรีออกหนังสือแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีผู้ป่วยหญิงอายุ 29 ปี ที่เข้ารับการตรวจรักษาที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินด้วยอาการปวดท้องด้านขวา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2569 ดังนี้
แพทย์ผู้ให้การรักษาได้ทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และประเมินอาการ ตามแนวทางมาตรฐานทางการแพทย์ในขณะนั้น เห็นว่าอาการและผลการประเมินยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จำเป็นต้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง (CT abdomen) จึงได้อธิบายเหตุผลทางการแพทย์ รวมถึงแผนการดูแลรักษาและการติดตามอาการให้ผู้ป่วยทราบ
ต่อมาผู้ป่วยได้แสดงความประสงค์ปฏิเสธการรักษา และขอยุติการรับบริการ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้เคารพสิทธิในการตัดสินใจของผู้ป่วย และได้ให้คำแนะนำในการสังเกตอาการ รวมถึงการกลับมารับการ รักษาหากมีอาการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลปราณบุรีได้รับทราบว่าผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบจากสถานพยาบาลอื่น ซึ่งเป็นโรคที่อาการและอาการแสดงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะของโรค จากการทบทวนเหตุการณ์ดังกล่าว ทีมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลปราณบุรีได้ดำเนินการทบทวนและเพิ่มเติมแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดท้องในห้องฉุกเฉิน โดยมุ่งเน้นการประเมินซ้ำ การติดตามอาการและการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
โรงพยาบาลปราณบุรีขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจ และขอยืนยันว่าบุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนยังมุ่งมั่นพร้อมที่จะให้บริการประชาชนทุกคนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกัน ในส่วนคำติชมและข้อเสนอแนะ ทางโรงพยาบาลพร้อมนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป