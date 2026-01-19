โรงแรมดังภูเก็ตโร่ขอโทษดีเจสาว หลังถูกชายปริศนาบุกรุกห้องพัก โรงแรมรับผิด-สั่งยกระดับความปลอดภัย

“Holiday Inn Resort Phuket Surin Beach“ โพสต์ชี้แจงหลังเกิดเหตุการณ์ชายปริศนาบุกรุกห้องพักดีเจสาว ทางโรงแรมยอมรับผิดพร้อมสั่งยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
จากกรณี ดีเจสาวแชร์เหตุการณ์ขณะถูกชายปริศนาใช้คีย์การ์ดคุมระบบโรงแรมบุกรุกห้องพักยามวิกาล ขณะที่เจ้าตัวพักอยู่เพียงลำพัง ด้านพนักงานโรงแรมอ้างไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิด และปัดความรับผิดชอบ
ล่าสุด วันนี้ (19 ม.ค.) เพจ “Holiday Inn Resort Phuket Surin Beach“ ซึ่งโรงแรมที่เกิดเหตุ ได้ออกมาโพสต์ชี้แจง มีใจความว่า “ทางโรงแรมขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความปลอดภัยของผู้เข้าพักโรงแรมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
ขณะนี้ทางโรงแรมได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว และอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง
พร้อมกันนี้ โรงแรมได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน รวมถึงทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
โรงแรมขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ และขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้เข้าพักอย่างสูงสุด”