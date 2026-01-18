เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงศึกษาข้อมูลฉลองพระองค์ สมเด็จพระพันปีหลวง ณ หอจดหมายเหตุ BALMAIN

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ไปทรงศึกษาค้นคว้าข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อบัลแมง จากหอจดหมายเหตุของห้องเสื้อบัลแมงซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่จัดเก็บไว้เกือบ 70 ปี เพื่อประกอบการจัดทำนิทรรศการ LA MODE EN MAJESTÉ, HAUTE COUTURE ET TRADITION À LA COUR DE THAÏLANDE ณ สำนักงานใหญ่ของห้องเสื้อบัลแมง กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 12 มกราคม พ.ศ 2569
ห้องเสื้อบัลแมง ก่อตั้งโดยนายปิแอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์แบบสากลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2503
นายบัลแมงยังเป็นผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์ทั้งแบบสากลและแบบไทยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสต่างๆ สืบต่อมา โดยภายหลังนายบัลแมงถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2525 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ห้องเสื้อบัลแมง ซึ่งมีนายอีริค มอร์เทนเซน เป็นหัวหน้านักออกแบบรับผิดชอบดูแลงานตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อไป นับเป็นการสืบทอดงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ที่ยาวนานมากว่าสองทศวรรษ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการทรงศึกษาศิลปะและการออกแบบแฟชั่น ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานออกแบบแฟชั่นไทยและการส่งเสริมผ้าไทยให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน
นิทรรศการ LA MODE EN MAJESTÉ, HAUTE COUTURE ET TRADITION À LA COUR DE THAÏLANDE มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ...โพสต์โดย HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เมื่อ วันอังคารที่ 13 มกราคม 2026