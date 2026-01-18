“กองทัพไทย”วางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบเนื่องในวันกองทัพไทย และจัดพิธีสดุดี -จารึกชื่อ42 วีรชนจากกรณีพิพาทไทย -กัมพูชาปี 2568 พร้อมเพิ่มดินสมรภูมิแห่งที่ 11 ไว้ในอนุสรณ์สถานฯด้วย
วันนี้(18ม.ค.69) พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผู้แทนเหล่าทัพวางพวงมาลา เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2569 ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติดอนเมือง โดยมีผู้ช่วยทูตทหาร ผู้แทนกรมการปกครอง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย รวมถึงครอบครัววีรชนจากกรณีพิพาทไทย-กัมพูชา ร่วมพิธี
โดยปีนี้กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดพิธีสดุดีทหารกล้าที่สละชีพปกป้องอธิปไตย ชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 42 นาย
นอกจากนี้กองทัพไทยยังได้จารึกรายชื่อทหารกล้าทั้ง 42 นาย ในนาม "วีรชนของกองทัพไทย ผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรไทย" ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และเพิ่มดินสมรภูมิแห่งที่ 11 จากเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยใช้ชื่อว่า “ดินสมรภูมิพิทักษ์ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2568” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ และความเสียสละ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังได้มอบของที่ระลึก และพูดคุยให้กำลังใจครอบครัววีรชนทั้ง 42 ครอบครัว เริ่มตั้งแต่ครอบครัว "ร้อยตรีวรัญชิต ยวงสุวรรณ" ซึ่งเป็นทหารคนแรกที่สละชีพจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568
รวมไปถึงครอบครัวจ่าสิบเอก ศตวรรษ สุจริต
ซึ่งเป็นทหารคนแรกที่สละชีพในเหตุปะทะรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 และเป็นที่มาของชื่อ"ยุทธการศตวรรษ" ที่กองทัพบกตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ ปัจจุบันจ่าสิบเอก ศตวรรษ ได้รับพระราชทานยศพลตรี เป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้กองทัพได้กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย เนื่องจากตรงกับ
วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยเหนืออริราชศัตรู
พร้อมกันนี้ทุกเหล่ายังจัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ หน่วยทหารต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารทั้งการปกป้องอธิปไตยของชาติ และช่วยเหลือประชาชน