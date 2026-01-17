ปปช.มาเลย์เอาจริง ยึดทรัพย์อดีต ผบ.ทบ. ทองแท่ง-นาฬิกาหรู 26 เรือน

ฉาวสนั่นมาเลเซีย ปปช.มาเลย์ (MACC) บุกยึดทรัพย์ขบวนการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างกว่า 88 ล้านบาท พร้อมอายัดบัญชีอีก 250 ล้าน พัวพันอดีต ผบ.ทบ. และภรรยา หลังพบหลักฐานเด็ดทั้งทองคำแท่งและนาฬิกาหรูซุกบ้านพัก เร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องแล้ว 23 ราย
วานนี้ (15 ม.ค.) สื่อมาเลเซียรายงานข่าวใหญ่ระบุว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งมาเลเซีย (MACC) ได้แถลงผลการบุกยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 11.4 ล้านริงกิต (หรือประมาณ 88 ล้านบาท) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการสอบสวนกรณีทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในกองทัพ ที่พัวพันกับอดีตผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย
นายอาซาม บากี ประธานคณะกรรมการ MACC เปิดเผยในการแถลงข่าว ณ สำนักงานใหญ่ MACC ว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดของกลางหลายรายการ ประกอบด้วย เงินสด, นาฬิกาหรู, เครื่องประดับ, ทองคำแท่ง และรถยนต์ราคาแพง
“เราได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารของบริษัทต่างๆ จำนวน 75 บัญชี รวมมูลค่ากว่า 32.5 ล้านริงกิต (ประมาณ 250 ล้านบาท)” นายอาซามกล่าว
สำหรับรายละเอียดทรัพย์สินที่ยึดได้ประกอบไปด้วย
• เงินสดสดมูลค่า 4.4 ล้านริงกิต
• เงินตราต่างประเทศมูลค่า 1.4 ล้านริงกิต
• นาฬิกาหรูจำนวน 26 เรือน มูลค่ารวม 2.3 ล้านริงกิต
• เครื่องประดับและทองคำ มูลค่ากว่า 3.4 ล้านริงกิต
• รถยนต์หรูราคาแพง
ประธาน MACC ระบุว่า ทรัพย์สินและเงินสดเหล่านี้ถูกยึดได้จากบ้านพักในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และบ้านอีกหลังในเขตเบซุต รัฐตรังกานู โดยเจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปยังรัฐตรังกานูถึงสองครั้งเพื่อรวบรวมของกลางตามข้อมูลจากการสืบสวน
จนถึงขณะนี้ มีผู้ถูกควบคุมตัวแล้ว 23 ราย โดยทางคณะกรรมการได้เปิดสำนวนสอบสวนความผิดมูลฐาน 22 สำนวน และสำนวนคดีฟอกเงินอีก 1 สำนวน นอกจากนี้ยังได้บันทึกถ้อยคำพยานไปแล้ว 30 ราย ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
นายอาซามเน้นย้ำว่า ในคดีทุจริตและใช้อำนาจในทางมิชอบ การสอบสวนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตามที่ผู้ร้องเรียนระบุเท่านั้น “ในคดีคอร์รัปชัน เราต้องพิสูจน์หลักฐานให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้เสนอสินบน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่ออัยการต่อไป”
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า พลเอก มูฮัมหมัด ฮาฟิซุดดีน จันตัน (Muhammad Hafizuddeain Jantan) อดีตผู้บัญชาการทหารบก (ดำรงตำแหน่งระหว่าง ก.ย. 66-ธ.ค. 68) วัย 57 ปี ได้รับการปล่อยตัวจากการฝากขังเมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. ของวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา
พลเอก มูฮัมหมัด ฮาฟิซุดดีน ถูกควบคุมตัวพร้อมกับภรรยา หลังจากทั้งคู่เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ MACC ณ สำนักงานใหญ่ปุตราจายา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 เพื่อให้ปากคำในคดีการสอบสวนกลุ่มขบวนการ (Cartel) ที่เชื่อมโยงกับการประมูลจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพบกที่ยังคงดำเนินอยู่ในขณะนี้
ที่มา >> https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/3-6-million-in-assets-seized-in-probe-involving-former-malaysian-army-chief