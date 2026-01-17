“อนุทิน” ชี้ “ไชยชนก” มีสิทธิ์พูดไม่จับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาล แต่ต้องยึดมติพรรค

“อนุทิน” เผยยังไม่ได้ยิน "ธนาธร" พูดถ้า ภท.มาที่ 1 ปชน.จะเป็นฝ่ายค้าน ชี้ “ไชยชนก” พูดได้ ไม่จับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาล แต่เป็นความเห็นส่วนตัว แต่ทุกอย่างต้องยึดที่ประชุมพรรค
เมื่อเวลา10.00 น. วันที่ 17 ม.ค. ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ออกมาระบุถ้าพรรคสีน้ำเงินได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 พรรคส้มจะเป็นฝ่ายค้านว่า ตนยังไม่ได้ยิน ต้องได้ยินเองก่อน เพราะถ้าไปตอบเลยจะทำให้ขัดแย้ง
เมื่อถามถึงกรณีที่นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ระบุว่าถ้าเอาเฉพาะวันนี้ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา 112 พรรคที่จับได้มีทั้งพรรคประชาชน และพรรคกล้าธรรม แต่พรรคที่จับไม่ได้คือพรรคเพื่อไทย เนื่องจากที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่ามีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยังไม่ได้คุยกับนายไชยชนก แต่ก็มีสิทธิ์จะแสดงความเห็น
เมื่อถามว่า ที่นายไชยชนกพูดเป็นจุดยืนส่วนตัวหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างต้องเข้าไปในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค แต่ตรงนี้ทุกคนสามารถที่จะใช้ความเห็นในทางส่วนตัวไปก่อน