งานเข้า! "ซีเค เจิง" โดนจี้ถามความรับผิดชอบ หลังหลุดปาก "พ้นกรุงเทพคือบ้านนอกหมด"

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าบนโลกโซเชียล! เมื่อ "เตชะ ทับทอง" นักเคลื่อนไหวสังคม ออกโรงฟาดแรงใส่ "ซีเค เจิง" CEO หนุ่มชื่อดัง หลังหลุดปากกลางรายการดีเบตด้อยค่าจังหวัดลพบุรีว่า "50 ปีไม่พัฒนา" พร้อมตราหน้านอกเขตกรุงเทพฯ คือบ้านนอกทั้งหมด งานนี้ทำเอาคนลพบุรีนั่งไม่ติด จี้ถามกลับ "นี่คือมาตรฐานของใคร?" เหยียดคนต่างจังหวัดเกินไปหรือไม่
จากกรณี บางช่วงบางตอนของรายการ "TheStandardDebate ECONOMIC BATTLE ศึกทางออกเศรษฐกิจไทย POLICY BATTLE ศึกดวลนโยบาย" ที่ "ซีเค เจิง" ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Fastwork แพลตฟอร์มจ้างงานฟรีแลนซ์ชั้นนำของไทย ได้พูดถึงจังหวัดลพบุรีในบริบทที่ว่า แม้จะขับรถจากกรุงเทพฯ ไปเพียงชั่วโมงกว่า แต่ลพบุรีก็ยังคงมีสภาพไม่ต่างจาก 50 ปีก่อน แสดงถึงการกระจุกตัวของความเจริญที่กรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว และต่างจังหวัดอย่างลพบุรีแทบไม่ได้รับโอกาสหรือการพัฒนาเท่าที่ควร เป็นการสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึงในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 ม.ค. "เตชะ ทับทอง" นักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวทางสังคม ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ว่า
"เห็นแค่ภาพข่าวก็ไม่แน่ใจ เลยต้องไปหาย้อนดูคลิปของรายการดีเบตที่เกิดขึ้นดู หรือเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเว้ยเกี่ยวกับเรื่องของลพบุรี
"แต่บ้านเราเนี๊ยะ ออกนอกกรุงเทพคือบ้านนอกหมด ความเจริญไม่เคยออกนอกกรุงเทพเลย และไม่ต้องไปไหนไกลด้วยครับ ขับรถแค่ชั่วโมงครึ่งไปลพบุรี 50 ปีเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างงั้น โอกาสไม่เคยออกนอกกรุงเทพเลย ความเจริญไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์ ไม่ว่าจะเป็น education"
ทำเอาคนลพบุรีรู้สึกแปลกแปลกต้องหันมองหน้ากันแล้วถามคำถาม “นี่จังหวัดเรามันบ้านนอก ไม่เคยพัฒนามาเลยหรือตลอด 50 ปีที่ผ่านมา?”
ผู้พูดอายุเท่าไหร่? สื่อสารออกมาแบบนี้ต้องการอะไร? และมีความรับผิดชอบกับการสื่อสารแบบนี้หรือไม่?
พ้นจากเขตกรุงเทพไปแม่งคือบ้านนอกหมดเลยจริงหรือ? มึงเหยียดคนต่างจังหวัดเกินไปไหม? ระดับของความเจริญมันต่างกันอยู่ที่ว่าวัดอย่างไร? คืออย่างน้อยมึงมีเลเวลของความเจริญก็ยังดีไม่ใช่ตัดว่าเขตนอกกรุงเทพไปคือบ้านนอกทั้งหมด…..
กูว่าไม่ไหวนะการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ออกสื่อ
Standard ของมึงคืออะไร?
Standard ของเพจคืออะไร?
ดูว่าพวกมึงจะคนละมาตรฐานกับ “คนบ้านนอก” อย่างพวกกูแล้วล่ะ"