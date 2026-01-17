ปลอดภัยกี่โมง? ชาวเน็ตสับเละ ITD เคยรับรางวัลเกียรติบัตรความปลอดภัยฯ สวนทางเหตุเครนถล่มซ้ำซาก

โซเชียลเดือดแห่แชร์รางวัล Thailand Safety Award ของยักษ์ใหญ่ ITD สวนทางเหตุวิกฤตเครนเมกะโปรเจกต์ร่วง 2 ครั้งรวดในสัปดาห์เดียว ทำคนไทยกังขามาตรฐานเกียรติบัตรจากกระทรวงแรงงาน
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 2 ครั้งติดต่อกันและคร่าชีวิตประชาชนหลายราย ในเหตุเครนใช้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงถล่มหล่นทับขบวนรถไฟโดยสารพิเศษ ขบวน 21 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว
และอีกเหตุการณ์เครนก่อสร้างถล่ม ลงมาทับรถยนต์จำนวนสองคัน บริเวณถนนพระราม 2 ขาออก หน้าโรงแรมปารีส พื้นที่ จ.สมุทรสาคร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย บาดเจ็บอีกอย่างน้อย 5 คน
สำหรับอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นเมกะโปรเจกต์ โดยมี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาหลักของช่วงงานดังกล่าว
ล่าสุด วันนี้ (17 ม.ค.) โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพกระทรวงแรงงาน ได้มอบเกียรติบัตรให้ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน 2475 ศูนย์การผลิต-บริการ Formwork (การดำเนินการ) รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยเเละอาชีวอนามัยระดับประเทศ (Thailand Safety Award)
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถึงรางวัลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เช่น เครนร่วงบ่อยกว่าขน.... ผมอีก ปลอดภัยยังไงก่อน? , เหมือนกับที่สตง.ก็รางวัลอันดับ1 องค์กรอิสระโปร่งใส Thailand only จริงๆค่ะ , มีอุบัติเหตุแค่ 2 ครั้งเอง ครั้งแล้ว ครั้งเล่า