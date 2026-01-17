ถล่มครั้งต่อไปเมื่อไหร่?" ดร.สามารถ เปิดลิสต์โครงการเสี่ยงสูง หลังเครน ITD ถล่มซ้ำ 2 วันติด จี้คุมเข้มก่อนสูญเสียมากกว่านี้

โศกนาฏกรรมซ้ำซาก! "ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์" ตั้งคำถามเดือด "ถล่มครั้งต่อไปเมื่อไหร่?" หลังเกิดเหตุเครนยักษ์ของ "อิตาเลียนไทย" พังถล่มต่อเนื่อง 2 วันติด ทั้งที่สีคิ้วและล่าสุดถนนพระราม 2 คร่าชีวิตประชาชนและคนงานรวมหลายราย พร้อมกางลิสต์ 7 โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์และรถไฟฟ้าทั่วกรุงที่มี "จุดเสี่ยงยกระดับคร่อมถนน" เตือนรัฐหากมาตรการความปลอดภัยยังไร้สภาพ ความตายครั้งหน้าอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิด
จากกรณี เกิดเหตุระทึกขวัญบริเวณหน้าโรงแรมปารีส ฝั่งขาออก จ.สมุทรสาคร (ถนนพระราม 2) เมื่อเครนก่อสร้างขนาดใหญ่ในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M-82) เส้นมหาชัย เกิดพังถล่มลงมาทับรถยนต์ของประชาชนที่สัญจรผ่านได้รับความเสียหายยับเยิน 2 คัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 2 ราย ทั้งนี้พบว่า ผู้รับเหมาโครงการดังกล่าวคือ "บริษัท อิตาเลียนไทย" ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่เกิดเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับคนงานเสียชีวิต ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ก่อนหน้านี้
ล่าสุด วันนี้ (17 ม.ค.) ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ระบุ
"ถล่มครั้งต่อไป... เมื่อไหร่?
ไม่มีใครตอบได้ว่า เหตุการณ์เครนถล่มครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่สิ่งที่ตอบได้คือ โครงการแบบไหน มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นอีก! บทความนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อกล่าวหาโครงการใดโครงการหนึ่ง แต่เขียนขึ้นเพื่อเตือนว่า การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง หรือรถไฟฟ้า (ลอยฟ้า) ล้วนมีความเสี่ยงสูง หากมาตรการความปลอดภัยไม่เข้มงวดจริง
เพราะทุกครั้งที่เครนถล่ม ความสูญเสียไม่ได้หยุดแค่โครงเหล็ก แต่มันหมายถึง ชีวิตของแรงงาน และประชาชนที่สัญจรอยู่ด้านล่าง จากเหตุเครนถล่มในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว บนถนนพระราม 2 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2569 ตามลำดับ คงไม่มีใครคาดคิดว่า “เหตุการณ์ที่ร้ายแรงแบบนี้” จะเกิดขึ้นต่อเนื่องติดกันถึง 2 วัน
โดยเฉพาะถนนพระราม 2 ซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างมาแล้วหลายครั้ง ทั้งที่สังคมเชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันคงถูกยกระดับอย่างเข้มงวดแล้ว แต่สุดท้าย… อุบัติเหตุก็ยังเกิดขึ้นอีกจนได้ คำถามคือ ถ้าโครงการลักษณะนี้ยังเดินหน้าต่อไป ความเสี่ยงจะหายไปจริง หรือแค่รอวันปะทุอีกครั้ง ผมจึงลองประเมินโครงการก่อสร้างในอนาคตอันใกล้ ที่มีลักษณะ “ทางยกระดับคร่อมถนนหรือทางรถไฟเดิม” ซึ่งหากขาดความรอบคอบเพียงเล็กน้อย อาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีก
โครงการที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1. มอเตอร์เวย์
(1) มอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว บนถนนพระราม 2 ยังไม่แล้วเสร็จ และเคยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง ยังคงมีความเสี่ยง อีกทั้ง หากขยายการก่อสร้างออกไปถึงปากท่อ ความเสี่ยงจะยังคงอยู่อีกหลายปี
(2) มอเตอร์เวย์ M8 นครปฐม-ปากท่อ มีช่วงยกระดับคร่อมถนนเดิม เสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากงานเครน
(3) มอเตอร์เวย์ M5 รังสิต-บางปะอิน เส้นทางคร่อมถนนพหลโยธินตลอดแนว หากเกิดอุบัติเหตุ เครนอาจทับรถที่สัญจรด้านล่างได้ทันที
2. รถไฟความเร็วสูง
(1) ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เพิ่งเกิดเหตุ แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จ ความเสี่ยงยังไม่จบ
(2) ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย จะเริ่มก่อสร้างในอีกไม่นาน มีเส้นทางยกระดับประมาณ 56% โดยอยู่เหนือทางรถไฟเดิม หากเกิดเหตุอาจกระทบขบวนรถไฟด้านล่างโดยตรง
3. รถไฟฟ้า (ลอยฟ้า)
(1) สายสีแดง รังสิต-ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ส่วนใหญ่เป็นก่อสร้างยกระดับเหนือทางรถไฟเดิม ต้องระมัดระวังสูงสุด
(2) สายสีแดง ตลิ่งชัน-ศาลายา เป็นทางระดับพื้นดินเกือบทั้งหมด และตลิ่งชัน-ศิริราช บางช่วงเป็นทางยกระดับข้ามถนนหลัก (ถนนจรัญสนิทวงศ์) ยังคงมีความเสี่ยงเฉพาะจุด
ผมขอย้ำอีกครั้งว่า นี่ไม่ใช่การโจมตีโครงการใด แต่เป็นการตั้งคำถามต่อระบบความปลอดภัย ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องเข้มงวดเอาจริงเอาจัง เพื่อไม่ให้เหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่ต้องแลกด้วยชีวิตของเพื่อนมนุษย์เกิดขึ้นได้อีก
คุณคิดว่า ยังมีโครงการใดอีกที่สังคมควรจับตา ก่อนจะ “ถล่มครั้งต่อไป”?"