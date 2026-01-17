หมัดต่อหมัด! "เอ็ดดี้" แฉพฤติกรรมเทวดาข่าว ป้องพรรคส้มออกนอกหน้า ชี้ "ศิริกัญญา" โดน "ศุภจี" เสียบพรุนแต่ยังไม่รู้ตัว

เอ็ดดี้ อัษฎางค์" ฟาดแรง! จวก "สรยุทธ" ทำตัวเป็นเทวดาข่าวเข้าข้างพรรคส้มออกนอกหน้า พร้อมเปิดบันทึกดีเบตสุดเดือด เปรียบ "ศุภจี-สีหศักดิ์" ใช้ข้อมูลจริงเชือด "ศิริกัญญา-รังสิมันต์ โรม" จนแผลพรุนคาจอ แขวะต่อให้เลือดไหลโชก ติ่งส้มและไอโอก็ยังโหวตให้ชนะค้านสายตาผู้ชม
วันนี้ (17 ม.ค.) เฟซบุ๊ก“เอ็ดดี้ อัษฎางค์” หรือ อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา และเปรียบเทียบชั้นเชิงการดีเบตของนักการเมืองระหว่าง “ศิริกัญญา ตันสกุล” จากพรรคประชาชนและ “สุภจี สุธรรมพันธุ์” จากพรรคภูมิใจไทย โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"คุณศุภจีถามพี่ยุด “จำได้มั้ยคะ คราวก่อนตอนรับตำแหน่งใหม่ ๆ คุณสรยุทธ์ยังพูดว่า ราคาข้าวยังถูกกว่ามาม่า ตอนนี้แพงกว่าแล้วนะคะ”
แทนที่พี่ยุคจะชื่นชมผลการทำงานที่คุณศุภจีช่วยเกษตรกรให้ข้าวมีราคาสูงขึ้น พี่ยุด เทวดาข่าว กลับแขวะว่า นี่จะคุย(โม้)ใช่มั้ย
นี่ถ้าสลับตัวให้ ไหม เป็น รมว.พาณิชย์แล้วทำงานได้ขนาดนี้ เชื่อว่า “เทวดาข่าว”แบบพี่ยุคจะไม่แขวะกันแบบนี้่ แล้วตลอดรายการและทุกรายการที่มีสมาชิกพรรคส้มมาดีเบตกับใคร เทวดาข่าวของเราจะเข้าข้างหรือช่วยพูดออกนอกหน้าจนเห็นได้ชัดอยู่เสมอ
แต่คุณแต๋ม เธอสุภาพ เรียบร้อย พูดนิ่มๆ เนิบๆ เหมือนกันเป๊ะๆ กับคุณสีหศักดิ์ แต่เวลาดีเบตกับใคร เราจะเห็นภาพ คุณแต๋มกับคุณสีหศักดิ์ ใบหน้ายิ้ม ปากมีแต่คำสุภาพ แต่ใช้มือที่ถือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เสียบๆๆๆ แทงๆๆๆ ใส่คู่ดีเบตเลือดกระฉูด แบบที่น้องไหมก็ยังหลงยิ้มตามพี่แต๋ม โดยไม่รู้ตัวว่าโดนไปหลายแผลพรุนไปทั้งตัว
โรมก็เหมือนกัน เจอคุณสีหศักดิ์ เสียบๆๆๆ เข้าให้ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ใครก็ฟังออกว่า นี่คือข้อมูลจากปากคนที่ทำงานจริงด้วยตัวเอง แต่กรุงโรมก็ไม่ยอมแตกในวันเดียว ทำตัวเหมือนกามตายด้าน ชูคอว่ากูนี่สุด cool (หนาว)
จบดีเบตถ้าให้โหวตว่าใครชนะ ติ่งส้มกับไอโอก็กระหน่ำเทคะแนนให้ โรมไหมชนะทุกเวที ค้านสายตาผู้ชมทุกคนที่เห็นทั้ง 2 คนเลือดไหลเหมือนเขื่อนแตก ส้มจะเทาขนาดไหน ติ่งส้ม เทวดาข่าว ก็ยังมองส้มสดใสเสมอ"