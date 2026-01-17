เริ่มแล้ว! JOB EXPO THAILAND 2026 ขนทัพงานกว่า 5 แสนอัตรา ตอบโจทย์ทุกวัย-ทุกไลฟ์สไตล์ ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์

"โอกาสเปลี่ยนชีวิตมาถึงแล้ว! กระทรวงแรงงานจัดใหญ่ 'JOB EXPO THAILAND 2026' ขนตำแหน่งงานทั้งในและต่างประเทศกว่า 500,000 อัตรา พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนไทยทุกกลุ่ม ตั้งแต่นักศึกษาจบใหม่ วัยทำงาน จนถึงผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้พบงานที่ใช่ภายใต้แนวคิด 'ทุกตำแหน่งงาน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์' ปักหมุดรอเลย 16-18 ม.ค. นี้ ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2026 มหกรรมจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “ทุกตำแหน่งงาน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์” โดยมีพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5 – 6 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งบริหารกำลังแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองสิทธิ และการได้รับสวัสดิการอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานมีภารกิจสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม จึงได้จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2026 ขึ้น “ทุกตำแหน่งงาน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์”เพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มอาชีพ และทุกไลฟ์สไตล์ สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้อย่างแท้จริง
ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า งาน JOB EXPO THAILAND 2026 ได้รวบรวมตำแหน่งงานและกิจกรรมที่ตอบโจทย์ประชาชนทุกช่วงวัย อาทิ คลินิกเขียนเรซูเม่สำหรับนักเรียน นักศึกษา งานประจำ งานพาร์ทไทม์ และงานเสริมรายได้สำหรับวัยทำงาน การให้คำปรึกษาจากเจ้าของแฟรนไชส์ชื่อดัง รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเท่าเทียม ภายใต้แนวคิด “ทุกตำแหน่งงาน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์” นอกจากนี้ การจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาชั้นนำ ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างโอกาสการมีงานทำอย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในงานประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2. การจัดนิทรรศการกระทรวงแรงงาน นำเสนอบทบาท นโยบาย และการให้บริการประชาชน อาทิ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการพบปะผู้สมัครงาน และผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทย และให้บริการลงทะเบียนหางานในรูปแบบออนไลน์กว่า 200 ราย รวมตำแหน่งงานในประเทศและงานต่างประเทศกว่า 500,000 อัตรา รวมทั้งงานสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการการสาธิตอาชีพอิสระ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟรนไชส์ชั้นนำ กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ เพื่อหารายได้เสริม ประกอบอาชีพอิสระ
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสำหรับผู้ใกล้สำเร็จการศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 10 แห่ง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ คำปรึกษา และแนะแนวเส้นทางการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้ง การทดสอบความพร้อมในอาชีพและ คลินิกให้คำปรึกษาทางอาชีพ
5. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม เชิญผู้ประกอบการด้าน Upskill และ Reskill ชั้นนำกว่า 18 แห่ง ร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
6. กิจกรรมบนเวทีกลาง ในการให้ความรู้ เทคนิคในด้านต่างๆเพื่อการมีอาชีพ มีงานทำ จากผู้มีประสบการณ์และได้ความสำเร็จในอาชีพ จากบุคลากร ที่มีชื่อเสียง และมีผู้ติดตามจำนวนมาก ตลอดทั้ง 3 วัน
ห้ามพลาด! กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ขอเชิญประชาชนทุกช่วงวัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสครั้งสำคัญในงาน JOB EXPO THAILAND 2026 ระหว่างวันที่ 16–18 มกราคม 2569 เวลา 10.00–19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5–6 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ที่เว็บไซต์ jobit.doe.go.th/JOBEXPOTHAILAND2026 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน