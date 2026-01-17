พระราม 2 เอาอีกแล้ว! ถนนทรุดตัวหลังท่อประปาแตกน้ำท่วมขัง การจราจรวิกฤต-รถจมพัง 1 คัน

เพจ “สังคมข่าว สมุทรสาคร 2” รายงานถนนพระราม 2 ทรุดตัวที่บริเวณหน้าบิ๊กซ้ง หลังท่อประปาแตกทำทางหลักการจราจรวิกฤต มีรถยนต์จมเสียหาย 1 คัน
วันนี้ (17 ม.ค.) เพจ “สังคมข่าว สมุทรสาคร 2” โพสต์รายงานเกิดเหตุถนนพระราม 2 ทรุดตัวที่บริเวณหน้าบิ๊กซ้ง หลังสะพานลอยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยฝั่งขาออก มีรถยนต์จมเสียหาย 1 คัน
ล่าสุด รายงานว่า เจ้าที่เปิดช่องทางหลักเพื่อระบายรถแล้ว 7.30 น เจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์พื้นที่เปิดช่องทางหลัก เพื่อระบายรถ จุดก่อนถึงหน้าบิ๊กซ้ง พื้นผิวช่องทางหลักมีน้ำท่วมขังจากท่อประปาแตก การจราจรติดขัดหนาแน่นมาก ๆ ท้ายแถวนิคมอุตสาหกรรม