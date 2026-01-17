เปิดเบื้องหลัง "ถนนแห่งชัยชนะ" ยุทธศาสตร์ นย. ฝ่าด่านหินทวงคืนดินแดนบ้านสามหลังกลับสู่ไทย

เปิดแผนรุกคืบ! ย้อนรอยปฏิบัติการทวงคืนฐาน 'บ้านสามหลัง' จากเงื้อมมือกัมพูชา เผยยุทธวิธีสร้างถนนตัดใหม่กว่า 4 กิโลเมตร ส่งยานเกราะ BTR-3 คุ้มกันเครื่องจักร ก่อนเปิดฉากปะทะเดือดช่วงธันวาคม จนสามารถขับไล่ผู้รุกล้ำและสถาปนาแนวบังเกอร์ไทยได้อย่างมั่นคง
วันนี้ (17 ม.ค.) เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" ออกมาโพสต์ข้อความ เผย เมื่อวันที่ 16 ม.ค. กองทัพเรือได้จัดพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ณ บ้านสามหลัง จ.ตราด เพื่อประกาศชัยชนะและการทวงคืนอธิปไตยเหนือพื้นที่ดังกล่าว หลังจากถูกทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งฐานที่มั่นและขุดสนามเพลาะมาอย่างยาวนาน โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"การชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา 16 มกราคม 2026 ที่บ้านสามหลัง จ.ตราด เมื่อวานนี้ซึ่งทางกองทัพเรือได้เชิญชวนประชาชนให้ร่วมแสดงการเคารพธงชาติที่บ้านสามหลัง
พื้นที่บ้านสามหลังเข้าใจว่าตั้งชื่อตามบ้านของทหารเขมรที่มีสามหลัง(ในภายหลังอาจจะมีมากกว่า 3 แต่ก็ยังเรียกบ้านสามหลัง ) โดยทางกัมพูชาวางฐานทหารลึกเลยเส้นปฏิบัติการของไทยเข้ามา โดยเข้ามาชิดแนวเนินเขาเตี้ยๆมีการขุดคูสนามเพลาะมาเป็นเวลานานมากแล้ว
เท่าที่ติดตามข่าว ทร. ได้ทำการประท้วงไปหลายรอบ แต่กัมพูชาก็นิ่งเฉย ถ้าผมจำไม่ผิดมีข่าวในช่วงหลังจากช่วงการรบกันรอบแรกของไทยเขมร โดย นย. ได้บีบให้ทางเขมรออกจากบ้านสามหลัง ซึ่งเขมรก็ออกไป และทางไทยเองก็ส่งคนเข้าไปรื้อทำลายบ้านสามหลัง
หลังจากนั้นทาง นย. มีการเฝ้าตรวจอยู่ตลอด และยังพบว่าเมื่อทหารไทยถอนออกมา ทหารเขมรก็กลับเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ต้องอธิบายนิดคนจะได้เข้าใจ ไม่ไปด่า นย. ว่าทำไมทหารไทยขึ้นไปรื้อทำลายบ้ายสามหลังละยังต้องถอนกำลังลงมาอีก ก็เพราะที่บ้านสามหลังเป็นจุดล่อแหลมฝั่งไทยไม่มีถนนขึ้นไปครับ อันตรายที่จะวางกำลังหากโดนโจมตีหรือจะส่งคนเจ็บกลับลำบากมาก) อันที่จริงฝ่ายไทยมีฐานทหารอยู่ทางตะวันตกเฉียงค่อนมาทางใต้มากหน่อยห่างจากบ้านสามหลังประมาณ 1 กิโลเมตร แต่ถนนที่เข้าฐานแห่งนี้ไม่ได้ดีนัก ประกอบกับฐานอยู่ต่ำกว่าพื้นที่บ้านสามหลังและมีเส้นทางเล็กๆเข้าถึง
เข้าใจว่าเมื่อคุยกับเขมรดีๆแล้วยังเข้ามา นย. จึงต้องวางแผนที่จะผลักดันและยึดพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ จากการเฝ้าดูภาพถ่ายดาวเทียมคาดว่าในช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม ทาง นย. ได้เริ่มขยายถนนที่แยกจากถนนท่าเส้นทมอดามุ่งหน้าไปทางเหนือไปบ้านสามหลังและใช้เวลาประมาณ 1 เดือนครับถนนก็เป็นรูปร่างเห็นได้จากภาพภ่ายดาวเทียมได้ชัดเจน
ถนนเส้นนี้ถูกสร้างจนไปหยุดที่ฝั่งตะวันตกสุดของแนวบ้านสามหลังมาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนแล้วครับ ระยะทางก็ประมาณ 4 กิโลเมตรกว่าๆครับถนนเส้นนี้ ถนนหยุดการก่อสร้างไม่มีการเปลี่ยนแปลงยาวไปจนถึงช่วงการปะทะช่วงธันวาคมที่ผ่านมา นย.ก็ได้ใช้ถนนเส้นนี้ในการส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าโจมตีและยึดเอาบ้านสามหลังคืน สถาปนาอำนาจรัฐของไทยให้ครอบคลุมพื้นทีตรงนี้อีกครั้ง
หลังจากนั้นก็มีการสถาปนาความมั่นคงโดยรอบพื้นที่บ้านสามหลัง สร้างคูสนามเพลาะ บังเกอร์ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้จะเห็นคลิปของทหารเขมรที่ออกมาถ่ายภาพทหารไทยที่กำลังคุ้มกันเครื่องจักรที่กำลังปรับพื้นที่ทำถนนแล้วมียานเกราะล้อยาง BTR3 จอดคุมเชิงอยู่ นั่นก็คือคลิปจากการทำถนนเส้นนี้นี่แหละครับ และบางครั้งยังเห็นพี่ๆคนขับรถBackhoe ถ่ายคลิปการก่อสร้างถนน ก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆเหล่านั้นด้วย ตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างถนนยุทธศาสตร์ในการทวงคืนดินแดนเรากลับมา และที่สำคัญต้องขอบพระคุณทหารเรือที่วางแผนเข้ายึดพื้นที่บ้านสามหลังคืนได้สำเร็จ
พี่ๆท่านที่ได้เดินบนถนนเส้นนี้ไปร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บ้านสามหลังเมื่อวานนี้ จงภูมิใจได้เลยครับว่าท่านได้เดินบนถนนที่สร้างขึ้นด้วยความอุตสาหะและความพยายามของทุกฝ่าย(ถนนสร้างในฤดูฝนค่อนข้างลำบากมากนะครับ) มันคือถนนแห่งชัยชนะที่ทำให้ทหารไทยยึดบ้านสามหลังได้ครับ
ยินดีกับคนที่ได้ไปร่วมงานนี้นะครับ ผมเองก็อยากไปแต่โอกาสไม่เอื้ออำนวย ขอขอบพระคุณ ภาคประชาชนและทหารที่ร่วมกันทวงคืนดินแดนไทยที่บ้านวามหลังกลับมา
ภาพถ่ายดาวเทียมที่เห็นถ่ายวันที่ 12 มกราคม 2026 ไม่ต้องดราม่าว่าเอาภาพมาเปิดเผย เพราะคนไทยไปเดินถ่ายภาพเต็มไปหมดแล้วอีกอย่างโดนเขมรมันบินถ่ายเก็บภาพไปตั้งแต่ช่วงที่เรายิงกันแล้วละครับ"