เผยสาเหตุไฟไหม้ระทึกสะพานภูมิพล! เด็ก 4 คนจุดปะทัดเล่น สะเก็ดไฟลามท่อ HDPE พุ่งสูง 50 เมตร

เพจ “ข่าวสารเมืองปราการ v2" โพสต์รายงานความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้เสาตอม่อสะพานภูมิพล 2 พบเป็นฝีมือเด็กชาย 4 ราย อายุประมาณ 11 ปี เล่นปะทัด สะเก็ดไฟลามท่อ HDPE พุ่งท่วมสูง 50 เมตร
จากกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ท่อระบายน้ำพีอีแนบเสาตอม่อสะพานภูมิพล 2 ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย เปลวไฟพุ่งสูงกว่า 50 เมตร เจ้าหน้าที่ระดมรถน้ำกว่า 10 คันดับไฟ ด้าน ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวงแหวนอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ร่วมกับวิศวกร ยืนยัน "ไม่พบความเสียหายต่อโครงสร้างหลักของสะพาน"
ล่าสุด วันนี้ (17 ม.ค.) เพจ “ข่าวสารเมืองปราการ v2" โพสต์รายงานความคืบหน้า ระบุว่า “จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ท่อน้ำทิ้ง (HDPE) ใต้สะพานภูมิพล 2 พื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 19.49 น. ล่าสุดวันนี้ (16 ม.ค. 2569) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียด
โดยมี พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ พัชรนิตยธรรม ผู้กำกับการ สภ.สำโรงใต้ พร้อมคณะผู้บริหารตำรวจ ฝ่ายปกครองอำเภอพระประแดง เทศบาลในพื้นที่ หน่วยงานโยธา และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ ผลการตรวจสอบยืนยันว่า เพลิงไหม้ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสะพาน และสะพานยังสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ด้านการสืบสวน เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.สำโรงใต้ ตรวจสอบจนทราบว่า สาเหตุเกิดจากเด็กชายในพื้นที่จำนวน 4 ราย อายุประมาณ 11 ปี ได้จุดปะทัดหรือดอกไม้เพลิงเล่นกันใต้สะพาน ก่อนที่สะเก็ดไฟจะกระเด็นไปติดเศษขยะและใบไม้แห้งใกล้ท่อน้ำทิ้ง HDPE ประกอบกับสภาพอากาศมีลมแรง ส่งผลให้ไฟลุกลามขึ้นบริเวณต่อม่อสะพาน
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้ปกครองพร้อมเด็กทั้งหมดมาพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.สำโรงใต้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและสวัสดิภาพเด็ก พร้อมกันนี้ ชุดสืบสวนได้ขยายผลจนสามารถจับกุมผู้จำหน่ายดอกไม้เพลิงให้กับเด็กกลุ่มดังกล่าว เป็นหญิงอายุ 49 ปี พร้อมของกลางดอกไม้เพลิงหลายรายการ ภายในร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “ห้ามมิให้ผู้ใดทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง โดยไม่ได้รับอนุญาต” และอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป”