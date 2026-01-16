จับ 3 จีนเทาลอบข้ามแดนจันทบุรี เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์

ฉก.นย.จันทบุรี ควบคุมตัวบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน 3 ราย ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย พื้นที่ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี พัวพัน Cyber Scam
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 22.30 น. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ฉก.นย.จันทบุรี ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจำนวน 3 ราย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสวนส้ม พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสวนส้ม ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดกำลังเข้าตรวจสอบ พบเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน จำนวน 3 ราย ไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดมายังกองบังคับการ ร้อย.ทพ.นย.523 บ้านสวนส้ม เพื่อดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะ Cyber Scam
ทั้งนี้ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชนทุกประการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานส่งตัวบุคคลต่างด้าวทั้ง 3 ราย ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี และพนักงานสอบสวน สภ.สะตอน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป