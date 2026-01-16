แม่แชร์ประสบการณ์ เจอก้อนเล็กท้ายทอยลูก กลายเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เตือนพ่อแม่อย่ามองข้าม

แม่รายหนึ่งออกมาเล่าประสบการณ์จริง หลังพบก้อนเล็ก ๆ บริเวณท้ายทอยของลูก ก่อนตรวจพบว่าเป็น “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” พร้อมฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ปกครองหมั่นสังเกตความผิดปกติในร่างกายเด็ก
วันนี้ (16 ม.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวผ่านกลุ่ม “ผู้ป่วยโรคมะเร็ง แชร์ประสบการณ์ พูดคุย” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การต่อสู้กับโรคมะเร็งของบุตรชาย โดยระบุว่า จุดเริ่มต้นของโรคเกิดจากการพบก้อนเล็ก ๆ จำนวน 2 ก้อนบริเวณท้ายทอย ซึ่งในช่วงแรกดูเหมือนไม่มีอันตรายใด ๆ ก่อนจะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ในภายหลังว่าเป็น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ผู้เป็นแม่ระบุว่า อยากนำเรื่องราวนี้มาเป็นวิทยาทานเตือนพ่อแม่ทุกคนให้ใส่ใจสังเกตความผิดปกติของลูก ไม่ว่าจะเป็นก้อนที่ท้ายทอย หลังใบหู ขาหนีบ หรือบริเวณอื่น ๆ ของร่างกาย เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ด้วยตาเปล่าว่าก้อนดังกล่าวเป็นก้อนเนื้อธรรมดาหรือก้อนเนื้อร้าย
“เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้ สิ่งที่ทำได้คือพาลูกเข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์ และอยู่เคียงข้างให้กำลังใจลูกให้มากที่สุด” ผู้เป็นแม่ระบุในโพสต์
สำหรับการรักษาในขณะนี้ เด็กชายต้องเข้ารับการรักษาด้วยการให้เคมีบำบัด (คีโม) โดยยังไม่อยู่ในขั้นตอนของการฉายแสงหรือการรักษาแบบมุ่งเป้า และยังคงต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามแผนการรักษาของแพทย์
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากจากโชกออนไลน์จำนวนมาก มีผู้เข้ามาแสดงความห่วงใย ให้กำลังใจ และร่วมแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่ครอบครัวอื่น ๆ