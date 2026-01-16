ททท. บุกตลาดนอร์ดิก MATKA Travel Fair 2026 เดินเกม Airline Focus และ SANEH THAI ขับเคลื่อน “Healing is the New Luxury” วางเป้าท่องเที่ยวเติบโตเกิน 10% ในปี 69

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ารุกตลาดยุโรปตอนเหนือ ร่วมงาน MATKA Travel Fair 2026 ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 15–18 มกราคม 2569 ตอกย้ำบทบาทประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับพรีเมียมของนักท่องเที่ยวนอร์ดิก ด้วยการผสาน SANEH THAI และ Airline Focus Strategy และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าอย่างเป็นรูปธรรม
ในพิธีเปิดคูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ได้รับเกียรติจากนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ร่วมเป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร หน่วยงานพันธมิตร ร่วมเปิดคูหาประเทศไทย พร้อมได้หารือเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับพันธมิตรหลัก อาทิ Finnair, Turkish Airlines, Tjäreborg, Aurinkomatkat, Ikkunapaikka และ Rantapallo มุ่งเพิ่มความถี่เที่ยวบินและอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ประเทศไทย การเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ททท. ได้นำผู้ประกอบการไทย 5 ราย ร่วมเจรจาธุรกิจแบบ B2B กับตลาดยุโรปตอนเหนือ พร้อมกิจกรรม Happy Hour Thailand พบปะสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยวฟินแลนด์กว่า 30 ราย ขณะที่ไฮไลต์สำคัญคือการถ่ายทอด Thailand Soft Power ผ่านนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค เวิร์กช็อปมวยไทย และงานหัตถศิลป์ไทย สร้างการมีส่วนร่วมและการจดจำแบรนด์ประเทศไทยในทุกช่วงวัย
ททท. คาดว่าตลอด 4 วัน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 58,000 คน จากการพูดคุยมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ดังนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Repeater ที่เคยมาไทยแล้วและมีแผนจะกลับไปอีกครั้ง และกลุ่ม First Visit ที่กำลังวางแผนการเดินทางครั้งแรก โดยเป็นกลุ่มครอบครัว (Family with kids) และกลุ่มผู้สูงอายุที่ดูแลสุขภาพ (Active Senior) จุดหมายปลายทางยอดนิยมยังคงให้ความสนใจทะเลภาคใต้ (ภูเก็ต, พังงา, กระบี่) และมีแนวโน้มความสนใจเพิ่มขึ้นในแถบภาคตะวันออก (เกาะช้าง, เกาะหมาก, เกาะกูด จังหวัดตราด) โดยปัจจัยในการเลือกของนักท่องเที่ยวฟินแลนด์มองหาแหล่งท่องเที่ยวที่ “เงียบสงบและเดินทางสะดวก” โดยนิยมเดินทางในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์
ในงานดังกล่าวฯ ททท. ได้กำหนดให้ “กลยุทธ์ Airline Focus” เป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญหลัก ได้ดำเนินกิจกรรมการตลาดร่วมกับสายการบินพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบินไทย, บางกอกแอร์เวย์ส, Finnair, SAS, Norse Atlantic Airways, TUI Airways และสายการบินพันธมิตรอื่น ๆ ซึ่งจะทยอยเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้านการเข้าถึงประเทศไทยตลอดปี 2569
โดยผลจากการดำเนิน Airline Focus Strategy ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากฟินแลนด์เดินทางเข้าไทย 93,906 คน และจากตลาดนอร์ดิกและบอลติก 667,890 คน เติบโต ร้อยละ 10.42 สะท้อนถึงความสำเร็จของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง ททท. สายการบิน และพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว โดยผู้ว่าการ ททท. ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จและความเชื่อมั่นในประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
พร้อมกันนี้ ททท. ได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่ภายใต้แนวคิด “Healing is the New Luxury” มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจากเชิงปริมาณสู่ การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า (Value over Volume) สอดรับกับเทรนด์โลกด้านสุขภาพ และความยั่งยืน ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็น แหล่งพักฟื้น ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดทั้งปี ภายใต้ Roadmap ระดับพรีเมียม Thailand Tourism Next
การเข้าร่วมงาน MATKA Travel Fair 2026 จึงไม่เพียงกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวฟินแลนด์และนอร์ดิกในช่วงต้นปี แต่ยังตอกย้ำทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวไทย ที่มุ่งคุณภาพ ความสมดุล และความยั่งยืนในระยะยาว