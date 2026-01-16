นักวิชาการเตือนแรง เลือกตั้ง 8 ก.พ.69 ชี้ชะตาประเทศ เสี่ยง “รัฐล้มเหลว” หากได้ผู้นำไร้จริยธรรม วอนประชาชนคว่ำบาตรพรรคทุนสีเทา

กลุ่มนักวิชาการเพื่อสังคมออกแถลงการณ์เตือน วิกฤตประเทศกำลังถาโถมทุกมิติ หากการเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 ไม่ได้ผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ และกล้าหาญทางจริยธรรม ไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ “รัฐล้มเหลว” วอนประชาชนคว่ำบาตรทางคะแนนเสียง
วันนี้ (16 ม.ค.) กลุ่มนักวิชาการเพื่อสังคม ออกแถลงการณ์หัวข้อ “วิกฤตศรัทธาและทางรอดของประเทศไทยในการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569” เตือนสถานการณ์ประเทศกำลังเผชิญ “ภาวะถดถอยเชิงโครงสร้าง” อย่างรุนแรงในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม ชี้หากการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้นำมาซึ่งผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ และมี “ความกล้าหาญทางจริยธรรม” ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงจะเข้าสู่ภาวะ “รัฐล้มเหลว” ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ได้อีกต่อไป
แถลงการณ์ระบุว่า การเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์นี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศ โดยผู้นำชุดใหม่ต้องเร่งภารกิจ “พลิกฟื้นโครงสร้างชาติ” ฟื้นศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก กล้าสลายโครงสร้างผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ฝังรากลึก คืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการรายย่อย พร้อมกระจายอำนาจการตัดสินใจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง แทนการบริหารแบบรวมศูนย์ที่ไร้ประสิทธิภาพ
กลุ่มนักวิชาการฯ ยังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบคุณธรรมอย่างจริงจัง เพื่อยุติระบบอุปถัมภ์และการเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกและทุนสีเทา โดยเน้นให้กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจ อัยการ ไปจนถึงศาล ปราศจากการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้โปร่งใส ขจัดพุทธพาณิชย์และกลุ่มแอบอ้างศาสนาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
นอกจากนี้ ยังเสนอให้ผู้นำประเทศต้องเตรียมพร้อมรับมือ “สังคมสูงวัย” ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ควบคู่กับการวางระบบรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง และการกัดเซาะชายฝั่ง อย่างเป็นระบบและทันท่วงที ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเยียวยาหรือแจกเงิน
ในส่วนบรรทัดฐานทางการเมือง กลุ่มนักวิชาการเพื่อสังคม ระบุชัดว่า ประเทศไทยเจ็บปวดมากพอแล้วกับผู้นำที่อ่อนหัด ไร้ประสบการณ์ และเป็นเพียงตัวแทน “กลุ่มผลประโยชน์บ้านใหญ่” พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกัน “คว่ำบาตรทางคะแนนเสียง” ต่อพรรคการเมืองที่ทุจริตซื้อเสียง พัวพันธุรกิจสีเทา สนับสนุนอบายมุข นโยบายประชานิยมสร้างหนี้ หรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนผูกขาด
กลุ่มนักวิชาการฯ ย้ำว่า การเลือกตั้งครั้งนี้คือ “โอกาสสุดท้าย” ของการพลิกฟื้นประเทศ พร้อมวอนประชาชนใช้อำนาจในมือ เลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายยั่งยืน และผู้นำที่มีกระดูกสันหลังทางจริยธรรม เพื่อหยุดยั้งความเสื่อมโทรม และสร้างประเทศไทยที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน
ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวมีผู้ร่วมลงนามกว่า 100 ราย ประกอบด้วยนักวิชาการ แพทย์ อดีตข้าราชการระดับสูง และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ในนาม “กลุ่มนักวิชาการเพื่อสังคม”