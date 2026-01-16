ครั้งแรกของไทย! วงการแพทย์ผ่าตัดฝังกะโหลกไททาเนียมฝีมือคนไทย 100% ให้ทหารผู้เสียสละ

เพจ “หมอแล็บแพนด้า” เผยเรื่องราวสุดประทับใจ ของทีมแพทย์อุบลฯ - วิศวะจุฬาฯ โชว์เหนือด้วยผลิตนวัตกรรมสุดล้ำ “กะโหลกไททาเนียม” ฝีมือคนไทย ผ่าตัดปิดซ่อมกะโหลกให้ทหารผู้เสียสละ
วันนี้ (16 ม.ค.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง เผยนวัตกรรมของวงการแพทย์ไทยกับภารกิจปิดซ่อมกะโหลกศีรษะให้ทหารผู้เสียสละ"
นพ.ณัฐวุฒิ ทับพิลา และทีมแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ได้ช่วยกันทำภารกิจผ่าตัด “ปิดซ่อมกะโหลกศีรษะ” เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้แก่ทหารกล้าความพิเศษของภารกิจนี้ คือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า "คนไทยทำได้" ด้วยการใช้วัสดุไททาเนียมทดแทนกะโหลกศีรษะที่ผลิตจาก นวัตกรรมสัญชาติไทย โดยบริษัทสตาร์ทอัพของ รศ.ดร.บุญรัตน์ และทีมงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการผสาน ศาสตร์แห่งวิศวกรรมเข้ากับศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อเติมเต็มส่วนที่หายไปให้กับทหารผู้เสียสละเพื่อเราทุกคน คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก