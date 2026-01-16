สื่อสมุทรสาคร จี้หน่วยงานรัฐ-เอกชน จัดทำบุญใหญ่ "ถนนพระราม 2" อุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ หลังเกิดเหตุสลดซ้ำซาก

นายกสมาคมผู้สื่อข่าว จ.สมุทรสาคร ออกมาโพสต์เรียกร้องให้มีเจ้าภาพจัด "พิธีทำบุญใหญ่" ให้กับถนนพระราม 2 หลังเกิดเหตุเครนถล่มทับคนงานเสียชีวิตล่าสุด ย้อนรอยตำนาน 50 ปี "ถนนเจ็ดชั่วโคตร" ที่มีอุบัติเหตุพรากชีวิตคนมานักต่อนัก แต่น่าแปลกใจที่ไร้หน่วยงานรัฐ-เอกชน สนใจเป็นแม่งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อความสบายใจของคนในพื้นที่
จากกรณี ถนนพระราม 2 หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคใต้ ได้กลายเป็นถนนที่สร้างความหวาดผวาให้กับประชาชนมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 ที่ดำเนินการพร้อมกัน ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงบ่อยครั้งจนยากจะนับ และล่าสุด เกิดเหตุเครนก่อสร้างและชิ้นส่วน Segment คอนกรีตหล่นบนถนนพระราม 2 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. สงผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย
ล่าสุด วันนี้ (16 ม.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ”ฌัฐวุฒิ เอกจิโรภาส“ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร ออกมาเรียกร้องให้มีการจัดพิธีทำบุญครั้งใหญ่บนถนนพระราม 2 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจตามความเชื่อ หลังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงซ้ำซากตลอด 50 ปี โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“#ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ตำนานการก่อสร้างถนนพระราม2หลายคนคงพอได้ยินกันมาบ้างในเรื่องเล่าขานระหว่างการก่อสร้างเมื่อ50ปีที่ผ่านมา...
หลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินบนถนนเส้นนี้มามากมาย...
เราในฐานะสื่อมวลชนท้องถิ่นที่ได้สัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆมาโดยตลอดและเคยเสนอให้มีการทำบุญครั้งใหญ่เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอุบัติภัย...
แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์ใดทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนมาเป็นแม่งาน...
จากเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่15มกราคม ที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในตัวเมืองสมุทรสาครเรา จะไม่มีองค์กรใดเสนอตัวเป็นแม่งานบ้างเลยหรือ?“