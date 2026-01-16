"ปิ่นแก้ว" หวดแรง! ปมจับผู้สมัคร สส.ตาก แฉพรรครู้อยู่แล้วแต่ "นั่งรอหลักฐาน" จี้ถามซุกปัญหาใต้พรมหรือไม่?

"ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี" เผยเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งรู้ มีการร้องเรียนไปนานแล้วแต่พรรคเอาแต่ "นั่งรอหลักฐาน" แทนที่จะจัดการเชิงรุก ตั้งคำถามเจ็บ หรือเพราะต้องรักษาฐานเสียง จึงยอมซุกปัญหาไว้ใต้พรม? สะท้อนช่องว่าง "อุดมการณ์" กับ "การปฏิบัติ" ที่ห่างไกลกันคนละโยชน์
จากกรณีมีรายงานว่าตำรวจไซเบอร์นำกำลังเข้าจับกุม นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.จ.ตาก เขต 2 พรรคประชาชน ในข้อหาพัวพันกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ ต่อมาเวลา 08.00 น. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทันที โดยระบุว่าเพิ่งได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวเมื่อคืนที่ผ่านมา พร้อมยืนยันจุดยืนของพรรคว่า "จะไม่ปกป้องสมาชิกที่กระทำผิด และจะไม่มีการละเว้นใดๆ ทั้งสิ้น" โดยพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุด
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นปัญหาที่ลึกกว่าขั้นตอนการ "คัดกรอง" คน แต่เป็นปัญหาเรื่อง "แนวทางการจัดการบุคลากรที่มีปัญหา" เนื่องจากเรื่องนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปในพื้นที่แม่สอดมานาน และพรรคเคยได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว แต่กลับเลือกที่จะตั้งรับด้วยการ "รอหลักฐาน" แทนที่จะตรวจสอบเชิงรุกอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว ได้ระบุข้อความว่า
“กรณีจับกุมผู้สมัครสส.ตาก พรรคประชาชน พัวพันเว็ปพนันออนไลน์ ไม่ได้เป็นแค่เรื่องปัญหาการคัดกรองสส.ในพื้นที่อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องแนวทางการจัดการกับสส.ที่มีปัญหาภายในพรรค เพราะประเด็นเรื่องพัวพันเว็ปพนันออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องใหม่ รู้และพูดกันทั้งแม่สอดมานาน และเอาเข้าจริง ก็ไม่ใช่แค่เรื่องเว็ปพนันอย่างเดียวด้วย เรื่องนี้พรรคทราบมานานแล้ว เพราะมีการส่งเรื่องร้องเรียนเข้าไปจากคนในพื้นที่เอง ดิฉันเองก็เคยเกริ่นเรื่องนี้กับสส.บางคนของพรรค แต่บทสนทนามักจบลงที่ว่า ถ้ามีหลักฐานอะไรก็ขอให้ช่วยส่งเข้ามา โดยที่ไม่เห็นว่าพรรคจะดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่อย่างใด ที่น่าแปลกใจคือ ในช่วงกระแสสูงของลัทธิชาตินิยม ผู้สมัครสส.คนเดียวกันนี้ ยังเคยปลุกกระแสส่วยด้วยวาทกรรมต่างด้าวแย่งงานคนไทย ที่สส.ใหญ่ในพรรคบางคนก็บ้าจี้เอากับกระแสนี้ด้วย
ข้อเสนอเรื่องทิศทางใหม่ในการบริหารประเทศด้วยมืออาชีพ และการปฏิรูประบบอย่างถึงรากถึงโคนของพรรคประชาชนนั้น ต้องยอมรับว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจ และน่าดึงดูดใจอย่างมาก สำหรับคนที่ต้องการเห็นประเทศเปลี่ยนแปลง และออกจากวังวนของระบบอุปถัมภ์ คอร์รัปชัน เส้นสาย พรรคพวก การใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรม ดิฉันเองก็รู้สึกเช่นนั้น แต่คำถามสำคัญคือ ในทางปฏิบัติแล้ว ทิศทางใหม่พวกนี้ จะถูกดำเนินการอย่างไร ผ่านมาตรการ และกระบวนการเชิงรุกอะไรโดยใคร กรณีที่แม่สอด และการ "นั่งรอหลักฐาน" ของพรรค มานานหลายปี โดยไม่ทำอะไร จนเกิดกรณีจับกุมขึ้น สะท้อนช่องว่างสำคัญระหว่างแบบพิมพ์เขียวที่ก้าวหน้า กับการนำแบบพิมพ์เขียวไปปฏิบัติจริงเป็นอย่างดี การที่พรรคมีข้อจำกัด ไม่มีคนในพื้นที่ และดังนั้น จึงจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์กับตัวแทนในพื้นที่มาโดยตลอด จะเป็นเหตุผลหนึ่งของการเก็บปัญหาซุกไว้ใต้พรมหรือไม่ ดิฉันไม่ทราบ แต่ที่แน่ๆคือ ถ้ายังคงใช้แนวทางแบบนี้ต่อไป ก็เห็นกันอยู่แล้วว่า มันจะสร้างปัญหา และส่งผลเสียต่อพรรคยังไง ตำรวจไซเบอร์เขาไม่ได้เพิ่งมามีข้อมูลเรื่องนี้เมื่อวานเสียเมื่อไหร่ล่ะ“