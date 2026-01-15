"กอบศักดิ์" ไขปมสหรัฐฯ สั่งระงับวีซ่าย้ายถิ่นฐาน เผยไทยติดโผอันดับ 46 กลุ่มพึ่งพาสวัสดิการรัฐ

"กอบศักดิ์ ภูตระกูล" กางข้อมูลเบื้องลึก ไขข้อสงสัยทำไมไทยติดโผ 75 ชาติถูกสหรัฐฯ ระงับวีซ่าย้ายถิ่นฐาน 21 ม.ค. นี้ ชี้สาเหตุหลักมาจากนโยบายรัดเข็มขัดของสหรัฐฯ ที่ต้องการตัดลด "รายจ่ายที่ไม่จำเป็น" หลังพบสถิติผู้อพยพจำนวนมากกลายเป็นภาระทางการคลัง โดยเฉพาะครัวเรือนไทยที่ย้ายเข้าไปแล้วพึ่งพาสวัสดิการรัฐสูงถึง 1 ใน 3
จากกรณีสหรัฐฯ เตรียมระงับการพิจารณาออกวีซ่าให้ 75 ชาติ รวมถึงโซมาเลีย รัสเซีย อิหร่าน บราซิล ไนจีเรีย อียิปต์ ไทย ลาว และกัมพูชา เริ่ม 21 ม.ค.นี้ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนให้เข้มงวดยิ่งขึ้นในการคัดกรอง “ผู้เป็นภาระต่อรัฐ” ไม่ให้เข้าประเทศ
ล่าสุดวันนี้ (15 ม.ค.) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) โพสต์เฟซบุ๊ก สรุปสาเหตุสหรัฐฯ ระงับวีซ่าย้ายถิ่นฐาน โดยมีใจความว่า
“ทำไมสหรัฐฯ ยุติให้ Visa สำหรับ Immigration หรือคนที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสหรัฐ !!!
ภาพข้างล่างคือสิ่งที่ President Trump ส่งสัญญาณโพสต์ ใน Truth Social เมื่อ 4 มกราคม 2569
ถ้าส่องดู จะเห็นรายชื่อของประเทศ
ที่ผู้อพยพจากประเทศเหล่านี้ เมื่อเข้าสหรัฐฯ มาแล้ว เข้ามาอาศัยพึ่งพาระบบสวัสดิการของสหรัฐฯ ในการยังชีพ
บางประเทศมีสัดส่วนครัวเรือนที่ใช้สวัสดิการสหรัฐฯ ที่สูงมาก
Bhutan 81.4%
Yemen 75.2%
Somalia 71.9%
Marshall Island 71.4%
Dominican Republic 68.1%
ประเทศไทย ก็อยู่ในกลุ่มดังกล่าวด้วย
อันดับที่ 46
Thailand 36.7%
พูดง่ายๆ ประมาณ 1 ใน 3 ของครัวเรือนที่ย้ายเข้าไป ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ดี
สุดท้าย ก็ไปขอใช้ระบบสวัสดิการต่างๆ ของสหรัฐฯ
ถ้าสหรัฐฯ ยังรวย มีฐานะดี
เขาก็จะมองข้าม
ล่าสุด สหรัฐฯ เริ่มมีหนี้มาก
รัฐขาดดุลการคลังสูง
ระบบสวัสดิการสังคม ฐานะไม่ค่อยดี
เขาก็เลยพยายามปิดช่องที่เป็นรายจ่ายภาครัฐ
ที่เขาคิดว่า "ไม่จำเป็น"
ก็เลยนำมาถึงข่าวว่า ทำไมจึงจะต้องจัดการเรื่อง Visa ของ Immigrants หรือคนที่ย้ายเข้าไปอาศัยที่สหรัฐฯ รอบนี้
ส่วนคนอื่นๆ ยังไม่ถูกกระทบ
แต่เขาก็คงดูเพิ่ม ในสิ่งที่เป็นช่องโหว่ต่างๆ
เพื่อให้เงินของสหรัฐฯ ใช้เฉพาะสำหรับคนอเมริกันเอง”