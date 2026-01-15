ผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย-กัมพูชา เปิดคำถาม-คำตอบ ไทย-กัมพูชา ย้ำไม่ล้ำอธิปไตย ไม่ยิงโบราณสถาน เดินหน้าสันติวิธี ลดข่าวลวงชายแดน

วันที่ 15 ม.ค. 2569 พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย-กัมพูชา (Joint Information Centeron the Thailand-Cambodia Situation) เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ถูกจับตาทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยได้รวบรวมชุดคำถาม-คำตอบ (Q&A) ครอบคลุมกว่า 30 ประเด็นสำคัญ เพื่อชี้แจงข้อกล่าวหา กระแสข่าว และปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยย้ำหลักการสำคัญคือ ยึดข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ ใช้กำลังเท่าที่จำเป็น และไม่กระทบพลเรือนหรือโบราณสถาน
ในประเด็นอ่อนไหว เช่น ข้อกล่าวหาไทยยิงใส่ปราสาทพระวิหาร หรือรุกล้ำอธิปไตยกัมพูชา ไทยยืนยันหนักแน่นว่า ไม่มุ่งทำลายสถานที่ทางวัฒนธรรม ไม่ละเมิดดินแดนประเทศเพื่อนบ้าน และการปฏิบัติทุกขั้นตอนตั้งอยู่บนหลักความรับผิดชอบสูงสุด พร้อมเปิดให้ตรวจสอบตามกลไกที่เหมาะสม โดยเน้นการสื่อสารด้วยลำดับเวลาและหลักฐาน ไม่ใช่คำกล่าวอ้างที่เกินข้อเท็จจริง
ด้านประเด็นมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน ไทยชี้แจงว่าความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ ไม่ต้องการให้เกิดผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่น หรือการขาดแคลนอาหาร ยา และการศึกษา พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่โปร่งใส ไม่ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และต้องไม่ซ้ำเติมความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดน
ขณะเดียวกัน ไทยย้ำความพร้อมในกลไกการเจรจา ทั้งการประชุมคณะทำงานเขตแดน การพิจารณาผู้สังเกตการณ์ และการจัดการกำลังในพื้นที่ โดยยึดหลัก ค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรัดจนเกิดช่องว่างความเสี่ยง พร้อมยืนยันความจริงใจในการพูดคุย ลดการเผชิญหน้า และสร้างความไว้วางใจระหว่างกันในระยะยาว
ในมิติการเมืองและปฏิบัติการข่าวสาร ไทยเตือนให้แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับการชี้นำทางการเมือง ไม่ขยายความขัดแย้งด้วยอารมณ์หรือข่าวลวง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบก่อนแชร์ ยึดข้อมูลจากแหล่งทางการ และร่วมกันรักษาความสามัคคี เพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธี อันเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพชายแดนและภูมิภาคโดยรวม