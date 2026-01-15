xs
รพ.มหาราชฯ ต้องการเลือดทุกกรุ๊ปเร่งช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุเครนยักษ์ถล่มทับรถไฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงพยาบาลมหาราชราชสีมา ต้องการ "โลหิตทุกกรุ๊ป" อย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการผ่าตัดและรักษาชีวิตผู้ประสบเหตุเครนยักษ์ถล่มทับรถไฟขบวน 21 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

จากกรณี เหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ประสบอุบัติเหตุหล่นทับรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางเลขที่ 21 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี บริเวณบ้านถนนคต ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 32 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด วันนี้ (15 ม.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์รายงานขณะนี้ทางโรงพยาบาลมหาราชราชสีมา มีความต้องการ "โลหิตทุกกรุ๊ป" อย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการผ่าตัดและรักษาชีวิตผู้ประสบเหตุที่ยังอยู่ในอาการสาหัส

ทางเพจรายงานว่า “ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ เหตุการณ์เครนตกใส่รถไฟ บ้านถนนคต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา”





