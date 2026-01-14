"นายเฮง" อัดคลิปขอโทษคนไทย! เสียใจรุมทำร้ายไรเดอร์เพราะใจร้อน ชาวเน็ตเดือดจี้ขับพ้นประเทศ

"ไหว้สวย-อัดคลิปสำนึกผิด!" 6 แรงงานเมียนมาแก๊งรุมทำร้ายไรเดอร์ย่านบางนาการ์เดน เดินทางเข้ามอบตัวที่ สภ.บางบ่อ พร้อมหน้าถอดสียอมรับสารภาพทำไปเพราะใจร้อน ด้านเพจดัง 'เจ๊ม้อย v+' เผยคลิป 'นายเฮง' แกนนำกลุ่มยกมือไหว้ขอโทษคนไทย ลั่นจะปรับปรุงตัว ขณะที่ชาวเน็ตไม่จบ จี้หน่วยงานรัฐกวาดล้าง-ผลักดันออกนอกประเทศด่วน
จากกรณีเหตุการณ์บานปลายบริเวณหน้าร้านอาหารย่านบางนาการ์เดน เมื่อกลุ่มแรงงานเมียนมารุมทำร้ายไรเดอร์จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์หนัก
ล่าสุดวันนี้ (14 ม.ค.) มีรายงานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุชาวเมียนมาทั้ง 6 คน นำโดย นายเฮง อายุ 32 ปี พร้อมด้วยหญิงผู้ดูแลร้าน ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บางบ่อ เพื่อแสดงตัวและให้ปากคำเพิ่มเติม โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด
นายเฮงได้เป็นตัวแทนยกมือไหว้ขอโทษไรเดอร์คู่กรณีและประชาชนชาวไทย พร้อมเปิดใจว่า "รู้สึกเสียใจและยอมรับว่าทำไปเพราะความใจร้อน" โดยรับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะนี้ขึ้นอีก
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบ่อได้ดำเนินการตามกฎหมาย แจ้งข้อหา "สมัครใจทะเลาะวิวาท" กับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย และดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อย
ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ ผู้ก่อเหตุยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท
หญิงผู้ดูแลยืนยันว่าเจ้าของร้านเป็นคนไทยและมีใบอนุญาตถูกต้อง ซึ่งอยู่ระหว่างนำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ภายหลังการสอบสวนและเปรียบเทียบปรับ เจ้าหน้าที่ได้จัดทำประวัติกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้อย่างละเอียดก่อนปล่อยตัวไป อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมในกลุ่มไรเดอร์ที่เคยรวมตัวกันปิดแอปฯ ประท้วงและกดดันให้ปิดร้านดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบมาตรฐานการจ้างแรงงานต่อไป
นอกจากนี้ เพจ "เจ๊ม้อย v+" ได้โพสต์คลิปวิดีโอ "นายเฮง" ขณะอัดคลิปวิดีโอขอโทษคนไทย ระบุพร้อมปรับปรุงตัว จะไม่ทำแบบนี้อีก ขอโทษคนไทยที่ทำให้รู้สึกไม่ดี
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับไล่กลุ่มเมียนมารายนี้ออกนอกประเทศโดยเร็ว