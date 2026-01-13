ซีพี ออลล์ คว้ารางวัลระดับภูมิภาคด้านการกำกับดูแลกิจการ จากการประเมิน ACGS ประจำปี 2025

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ คว้ารางวัล ASEAN Asset Class PLCs จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ประจำปี 2025
โดยรางวัลนี้มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป หรือคิดเป็นร้อยละ 75 จากคะแนนเต็ม 130 คะแนน ซึ่งมีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 250 บริษัทและเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยถึง 74 บริษัทถือว่ามากที่สุดในอาเซียน แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของซีพี ออลล์ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากล
โดยเฉพาะหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยังเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ร่วมมือกันยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศในการดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ACGS) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำกับดูแลกิจการของ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) หรือที่เรียกว่า ACMF Corporate Governance Initiatives ซึ่งโครงการนี้เริ่มประเมินครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 และหลังปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาดำเนินการประเมินเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเปิดเผยระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดัชนีของตลาดทุนอาเซียนให้ทัดเทียมระดับสากล โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนนานาประเทศ มีชาติที่เข้ารับการประเมิน ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดย
ทั้งนี้ บริษัทที่จะสามารถได้รับการประเมิน ACGS จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 100 อันดับแรก ณ วันที่ 31 พฤษภาคมของปีที่ทำการประเมิน สำหรับเกณฑ์ประเมินแบ่งเป็น 4 หมวดตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยดูจากการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข่าวแจ้งตลาดฯ หนังสือเชิญประชุม/รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกเหนือจาก รางวัล ASEAN Asset Class PLCs แล้วยังมีรางวัลอีก 2 ประเภท ได้แก่ ASEAN Top 50 PLCs และ Country Top 5 PLCs