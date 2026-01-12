รพ.ร้อยเอ็ด แจงปมพยาบาลสาวดับขณะเข้าเวรดึก ยันจัดตารางงานตามเกณฑ์ ไม่เกิน 60 ชม./สัปดาห์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ชี้แจงกรณีพยาบาลวิชาชีพเสียชีวิตขณะเข้าเวรดึก พร้อมยืนยันจัดตารางงาน ไม่เกิน 60 ชม./สัปดาห์ ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล ด้านรพ.เยียวยา 1 แสน ดูแลค่าใช้จ่ายในงานศพ ทุกขั้นตอน
จากกรณี วงการสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ หลังนางสาว ยุภารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานประจำ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 ได้เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ขณะปฏิบัติหน้าที่เวรดึก
ล่าสุด วันนี้ (12 ม.ค.) นพ.วิบูลย์ เตชะโกศล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 พร้อมพยาบาล ได้อัดคลิปชี้แจงถึงการเสียชีวิต พว.ยุภารักษ์ ระบุว่า “สำหรับน้องยุภารักษ์ที่เสียชีวิต การจัดตารางปฏิบัติงานของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยใน เราจะจัดเป็นกะ มีเวรดึก เช้า บ่าย ตอนเมื่อเกิดเหตุน้องขึ้นเวร "กะดึก" ขึ้นตอน 24.00 น. ออกเวร 08.00 น.
ซึ่งการจัดตารางปฏิบัติงานของน้อง เราใช้เกณฑ์ของสภาการพยาบาล ให้มีชั่วโมงการทำงานที่ไม่เกินเกณฑ์ คือ 60 ชั่วโมง/สัปดาห์ ขึ้นเวรบ่าย-ดึก เอ่อ... ติดต่อกันไม่เกิน 3 วัน ซึ่งดูจากการตรวจสอบตารางเวรน้อง ไม่พบว่ามีมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ก็มีวันหยุด น้องเป็นพยาบาลวิชาชีพรายวัน เราให้น้องปฏิบัติงาน 23 วัน มีวันหยุดในเดือนนี้มี 8 วัน ซึ่งน้องก็ได้หยุดตามเกณฑ์
ประวัติด้านสุขภาพ จากที่เรารับพนักงาน บุคลากรทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลของเรา เราจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายทุกคน ก่อนทำงาน ก็พบว่าการตรวจร่างกายตอนนั้นของน้องปกติดี
เราดูแลเรื่อง ค่าเยียวยา ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ถ้ามีการเสียชีวิต เราก็จะเยียวยาเบื้องต้น 1 แสนบาท ในส่วนของโรงพยาบาลก็จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในงานศพ ทุกขั้นตอน
กลุ่มงานต่างๆ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลเราก็มีสวัสดิการ ในการที่จะเป็นเจ้าภาพงานศพ เป็นพวงหรีด มีเงินร่วมทำบุญด้วย ในการช่วยเหลืองานศพ จะเป็นกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลเราจะมีแบบนี้ทุกกลุ่มงาน ก็จะช่วยเหลือ แล้วก็ในเรื่องของการทำบุญก็จะมีเจ้าหน้าที่เราร่วมทำบุญด้วย
จากการสอบถาม ตอนเย็นน้องไปรับประทานอาหารกับครอบครัว ก็มีความสุข น้องเขาถ่ายคลิปมาให้ดูก็เห็นว่าน้องก็สดชื่น ไม่น่าจะมีความเครียดอะไร เพราะว่าน้องก็มาทำงานกับเราอยู่ 6 เดือนนี้ ก็สังเกตเห็นว่าน้องก็เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี มาทำงานตรงเวลา เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ
นักข่าว ถามเรื่องประเด็นที่หัวใจหยุดเต้นในโรงพยาบาลแล้วปั๊มไม่ขึ้น?
ข้อเท็จจริงก็คือน้องเขาเป็นขณะเข้าห้องน้ำ ซึ่งมันนานผิดปกติ ถึงเกิดการไปเคาะ ไปงัดประตูเพื่อมา CPR มันก็เลยทำให้ขาดอากาศ หรือหัวใจหยุดเต้นนานเกินที่ควรจะได้ CPR ถ้าอยู่ต่อหน้าต่อตา โอกาสก็จะสูงมากกว่านี้ครับ เพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลเลย
ในบางโรคเราก็อาจจะไม่มีอาการอะไรให้เห็นเหมือนอย่างการไปวิ่งมาราธอน อยู่ๆ ก็หัวใจหยุดเต้นก็ได้ ก็คงเป็นกรณีเดียวกันที่มีโรคหัวใจแฝงอยู่ แล้วก็อาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นขณะที่ทำงานอยู่ แต่การตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพก็ยังมีความสำคัญอยู่ เพราะว่าอาจจะตรวจพบตั้งแต่แรกได้”
