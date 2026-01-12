xs
ซีพี ออลล์ สานต่อภารกิจ “สร้างคน” ร่วมรำลึกพระคุณครู ต่อเนื่องปีที่ 18 ถ่ายทอดคุณค่าการเรียนรู้ด้วยหัวใจ ผ่านภาพยนตร์สั้นชุด “วิชาความสุข”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารธุรกิจเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านการพัฒนาคน ร่วมรำลึกพระคุณครูเนื่องในวันครูแห่งชาติ16มกราคมของทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่18โดยในปี2569ได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครูชุด “วิชาความสุข” เพื่อยกย่องบทบาทของครูในฐานะผู้สร้างรากฐานชีวิตและหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งด้านความรู้และคุณค่าภายใน

ภาพยนตร์สั้นชุด “วิชาความสุข” สะท้อนบริบทของสังคมการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ความกดดันจากคะแนนและความคาดหวัง จนบางครั้งทำให้ “ความสุขของเด็ก” ถูกลดทอนลง พร้อมตั้งคำถามสำคัญว่า สิ่งที่สังคมกำลังผลักดันนั้น เป็นไปเพื่ออนาคตของเด็กอย่างแท้จริง หรือเป็นเพียงภาพความสำเร็จที่ผู้ใหญ่ต้องการเห็น

ท่ามกลางความตึงเครียดนั้น เรื่องราวได้ถ่ายทอดบทบาทของคุณครูผู้ไม่เพียงสอนวิชาการ แต่ยังมองเห็นความทุกข์ในแววตาของลูกศิษย์ และเลือกมอบ “วิชาความสุข” ผ่านสมุดบันทึกความสุข ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การเห็นคุณค่าในเรื่องเล็ก ๆ รอบตัว ทั้งรอยยิ้ม การแบ่งปัน การช่วยเหลือกัน และกำลังใจจากเพื่อนและครู ซึ่งล้วนเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้เด็กสามารถรับมือกับความเครียด ความวิตกกังวล และอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง

​ซีพี ออลล์ เชื่อมั่นว่า ครูคือหัวใจของการสร้างคน ไม่เพียงถ่ายทอดองค์ความรู้ในห้องเรียน แต่ยังปลูกฝังทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เติบโตอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ และสติปัญญา การสื่อสารผ่านภาพยนตร์สั้นชุดนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น และตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนการศึกษาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับปณิธานของซีพี ออลล์ “Giving & Sharing” ที่เชื่อว่าการให้โอกาสทางการเรียนรู้ และการแบ่งปันคุณค่าทางใจ คือจุดเริ่มต้นของสังคมที่เข้มแข็ง และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ร่วมสัมผัสเรื่องราวและแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์สั้นชุด‘วิชาความสุข’ได้ที่https://www.facebook.com/share/v/17ymBMvCKK/และติดตามเวอร์ชั่นเต็มได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=sUfg_veVFyA







