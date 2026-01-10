ททท. เผย Teaser : Feel All The Feelings ภาพยนตร์โฆษณา ที่ “ลิซ่า” นั่งแท่น “Amazing Thailand Ambassador”

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดศักราชปี 2569 ประเดิมต้นปี กับการโปรโมทการท่องเที่ยวไทยครั้งใหม่ ส่ง Teaser ภาพยนตร์โฆษณา “Feel All The Feelings” ที่ได้ “ลิซ่า - ลลิษา มโนบาล” มาร่วมงานในฐานะ “Amazing Thailand Ambassador” ที่พร้อมเผยความงดงามและเอกลักษณ์ไทยครั้งใหม่ สะท้อนผ่านมุมมองที่ “ลิซ่า” ชวนทุกคนมาสัมผัสทุกความรู้สึกที่ไทย มากกว่าจุดหมายปลายทาง แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งความสวยงาม ความตื่นเต้น ความสนุก และความสุข ที่ได้รับจากสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
มาร่วมลุ้น ร่วมเซอร์ไพรส์ และร่วมชมสถานที่ท่องเที่ยวระดับ Unseen ที่เป็น Quality Destination โดย “ลิซ่า” จะพาทุกคนไปเปิดรับประสบการณ์ท่องเที่ยวครั้งใหม่ กับภาพยนตร์ “Feel All The Feelings” เวอร์ชั่นเต็มในงานเปิดตัวและช่องทางออนไลน์ Amazing Thailand ในวันที่ 28 มกราคมนี้
Youtube: https://youtu.be/Pw3TDgHsFW0
Facebook: https://www.facebook.com/share/v/17um2yPHBp/?mibextid=wwXIfr
TikTok: https://www.tiktok.com/@amazingthailand/video/7593351775231560980