คนนับแสนแห่ชม “F-16- Gripen” บินโชว์วันเด็ก ผบ.ทอ.ยันตัวจริงหย่อนไข่ศึกกัมพูชา ดีใจเยาวชนสนใจ ฝันอีก 10 ปี ได้เจอบรรยากาศเยาวชนเทิดทูนสถาบันหลักของชาติเช่นนี้อีก
ที่ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 พลอากาศเสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศว่า ภูมิใจ และดีใจมากๆ ที่มีเยาวชน และประชาชน สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตนอยากเห็นอนาคตของชาติเราในอีก 10 ปีข้างหน้า มีบรรยากาศที่เยาวชนรู้สึกถึงความรักชาติ หวงแหนเทิดทูนสถาบันรวมทั้งดูแลสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปีนี้ถือว่าบรรยากาศแตกต่างจากปีที่ผ่านมามาก มีผู้ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงการบินร่วม 100,000 คนยังไม่นับที่วอล์คอินเข้ามาด้วย
ทั้งนี้ ยังมองว่า ประเทศชาติจะพัฒนาไปได้นั้น ไม่ใช่มีแค่เพียงเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองที่เข้มแข็ง แต่ความมั่นคงและการทหารก็ต้องเข้มแข็งไปด้วย เราไม่สามารถเป็นประเทศที่ยืนหยัดในโลกอย่างสง่าผ่าเผย ถ้าเราไม่มีกองทัพที่เข้มแข็ง ตนและข้าราชการของกองทัพอากาศ ได้ยืนยันให้ประประชาชนได้เห็นว่า ถ้าเยาวชนของเราจะก้าวไปเป็นอนาคตของชาติไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไหนก็ตาม หรือทำอาชีพอะไร ขอให้นึกว่าอนาคตของเราคือประเทศชาติที่มั่นคงและเข้มแข็ง
พลอากาศเสกสรร อย่าเล่าถึงแรงบันดาลใจในวัยเด็กในการ เป็นทหารอากาศว่า คุณพ่อและคุณตาเป็นทหารอากาศเคยไปรบที่เกาหลีฯมาก่อน โดยทั้งสองท่านทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังเพราะตอนนั้นเราเป็นหน่วยสนับสนุนประเทศชาติอื่นตามมติยูเอ็น จึงได้เห็นความลำบากของคุณพ่อและคุณตาที่ไปร่วมไปปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติโดยไม่มีใครรู้ใครเห็นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตนมาเป็นทหารอากาศ ซึ่งก็เคยมีความคิดอยากเป็นอาชีพอื่นเช่น ทนายความอยู่เหมือนกัน แต่เป้าหมายคือการเป็น ทหารอากาศ
ผบ.ทอ.กล่าวว่า ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก ไม่ใช่แค่กำลังทางอากาศ แต่รบด้วยไซเบอร์ อวกาศ และ โดรน ด้วย จึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ไม่เหมือนในอดีต โดยปีนี้ กองทัพอากาศ เปิดกว้างให้กับสุภาพสตรี โดยเปิดรับสมัครบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี เข้ามาเป็นนักบินรบที่ สามารถใช้เทคโนโลยีสูงๆ ซึ่งในปัจจุบัน กองทัพอากาศ มีนักบินลำเลียงซึ่งเป็นสุภาพสตรีแล้ว7นาย ปีนี้เปิดรับเพิ่มอีก 4 นาย
สำหรับการจัดงานของกองทัพอากาศประกอบไปด้วย การจัดแสดงการบิน (Air Show) ของอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ที่บอกเล่าเรื่องราว การปฏิบัติภารกิจปกป้องน่านฟ้าไทย อาทิ
- การบินปล่อยควันสีธงชาติไทย ด้วยเครื่องบิน AU-23 (Peacemaker)
- การบินผ่านพิธีเปิด ด้วยเครื่องบิน F-16
- การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน ด้วยเครื่องบิน F-16
- การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน ด้วยเครื่องบิน Gripen
- การแสดงการบินด้วยเครื่องบิน AT-6
- การตั้งแสดงอากาศยาน รวมจำนวน 22 แบบ ได้แก่ เครื่องบิน F-16 A/B, Gripen, AT-6, F-5 E/F, T-50, AU-23, C-130, ATR-72, A-340, CT-4B, DA-40, DA-42, SAAB 340, BT-67, T-6C, บ.ทอ.6, T-33, T-28, P-64, O-1A เฮลิคอปเตอร์ แบบ H-225M และ S-70i รวมถึงการตั้งแสดงยุทโธปกรณ์
นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ของส่วนกลางที่ตั้งดอนเมือง ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการการบินแห่งชาติ และสนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน)