ในหลวง-พระราชินี พระราชทานทุนการศึกษาและสลากออมสิน แก่บุตรข้าราชบริพารฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนการศึกษาและสลากออมสิน แก่บุตรข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569
วันนี้ (วันที่ 10 มกราคม 2569) เวลา 07.34 น. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและสลากออมสินพระราชทาน แก่บุตรข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ณ โรงละคร อาคาร 601 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2569 ความว่า “เด็ก ๆ ทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า วินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำ อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริง การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปรกตินิสัย”
ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมสันทนาการและประเทืองปัญญา อาทิ เกมปาเป้า เกมสอยดาว เกมตักไข่ เกมตักลูกปิงปอง กิจกรรมพิมพ์กระเป๋าผ้า และกิจกรรมทำพวงมะโหตร รวมทั้งออกร้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ บริเวณอาคาร 2 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า สำหรับให้บุตรข้าราชบริพารและผู้ปกครอง ตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไป ได้รับประทานและเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ด้วย