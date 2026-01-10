สภาการสื่อฯ แถลงปมนักข่าวแอบอ้างชื่อสื่อหลายสำนัก “เหมาจ่าย”แลกเสนอข่าวพรรคการเมือง

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การแอบอ้างชื่อองค์กรสื่อมวลชนเรียกรับผลประโยชน์ จี้ต้นสังกัดตรวจสอบนักข่าวภายใน 30 วัน พร้อมเสนอเยียวยาความเสียหายเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ถูกแอบอ้าง
จากกรณี โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพรูปจากกลุ่มไลน์พรรคการเมือง ได้มีการอ้างชื่อสื่อมวลชนหลายสำนัก เสนอขายการนำเสนอข่าวในลักษณะ “เหมาจ่ายรายครั้ง–รายเดือน” โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน
ล่าสุด วันนี้ (10 ม.ค.) สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ ระบุว่า “จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในกลุ่มไลน์ พรรคการเมือง โดยมีบุคคลแอบอ้างชื่อสื่อหลายสำนัก ซึ่งมีสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติรวมอยู่ด้วย เพื่อเสนอขายการนำเสนอข่าวในลักษณะเหมาจ่ายรายครั้ง – รายเดือน และระบุว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่มีใบเสร็จรับเงินนั้น
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว พบว่า ผู้โพสต์ข้อความดังกล่าว เป็นผู้สื่อข่าวในสังกัดองค์กรสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จึงมีหนังสือแจ้งให้องค์กรต้นสังกัดของผู้สื่อข่าวดังกล่าวใช้กลไกคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร (Ombudsman) ของสมาชิกดำเนินการสอบสวนและแจ้งให้สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติทราบภายใน 30 วันตามข้อบังคับว่าด้วย การพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพภายในองค์กรสมาชิก พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งเสนอแนะให้องค์กรสมาชิกต้นสังกัดดำเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรสมาชิกอื่นๆ ด้วย
อนึ่ง ได้มีองค์กรสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนบางส่วน ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าว โดยยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการนำเสนอข่าวดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเชื่อมั่นว่า องค์กรสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ อื่น ๆ ที่ถูกนำชื่อองค์กรไปแอบอ้าง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นแต่อย่างใดเช่นกัน
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติในฐานะองค์กรที่กำกับดูแลจริยธรรมขององค์กรสมาชิก ขอให้สมาชิกทุกองค์กรกวดขันให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในสังกัดยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมสื่อมวลชน ตลอดจนแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนที่มีต่อสถาบันสื่อมวลชนต่อไป“