ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ให้กำลังใจทหาร “กองกำลังบูรพา” กำชับดูแลสิทธิ-สวัสดิการผู้กล้า ต้องได้รับสิทธิครบถ้วน

ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ให้กำลังใจทหารเยี่ยมฐานปฏิบัติการชายแดน กำชับดูแลสิทธิ-สวัสดิการทหารผู้กล้า พร้อมเตรียมกำลัง ลาดตระเวนเฝ้าตรวจการณ์อยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1
โดยผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังบูรพา ณ กองบังคับการกองกำลังบูรพา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ก่อนเดินทางไปตรวจพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารบริเวณบ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งหน่วยได้มีการเตรียมกำลัง ลาดตระเวนและเฝ้าตรวจการณ์อยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณในความเสียสละและชื่นชมกำลังพลทุกหน่วยที่มุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดห้วงที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำกำลังพลปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท ติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรอบด้าน รวมทั้งต้องทบทวนแผนการปฏิบัติอยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการถอดบทเรียนในห้วงที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับการปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันขอให้ผู้บังคับหน่วยได้ฟื้นฟูทรัพยากรของหน่วยในทุกมิติ ทั้งกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และการสถาปนาความมั่นคงพื้นที่ เพื่อให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทันที
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกยังได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต โดยได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามสิทธิของกำลังพลอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว พร้อมอำนวยความสะดวกครอบครัวของกำลังพลในการดำเนินการเพื่อรับสิทธิต่างๆ อาทิ การดำเนินการทางธุรการ, การแนะนำสิทธิและสวัสดิการที่จะได้รับ, การเข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บ รวมถึงการบรรจุเข้ารับราชการทดแทนกำลังพลผู้กล้าที่เสียสละชีวิตในสมรภูมิอย่างเต็มที่และดีที่สุด