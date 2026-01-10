พังยับ! หมอแล็บฯ เตือนสติอย่าทุบหม้อข้าวตัวเอง หลังต่างชาติแฉขบวนการโก่งราคาตลาดน้ำดัง

เพจ “หมอแล็บแพนด้า“ เปิดคอมเมนต์นักท่องเที่ยวต่างชาติแสดงความคิดเห็นถึงประสบการณ์หลังมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก แฉยับเป็นฝันร้ายนักท่องเที่ยว
จากกรณี เกิดประเด็นดรามาอีกครั้งสำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดราชบุรี เมื่อเพจดังเผย นักท่องเที่ยวเจอราคาไข่เจียวธรรมดา 400 บาท รวมทุกเมนู 6,000 บาท
ต่อมา หลังกระแสข่าวเกิดขึ้น นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พร้อมด้วยข้าราชการ บูรณาการร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวกตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวก ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เพจ อีซ้อขยี้ข่าว : กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย มารับประทานอาหาร ณ ร้านค้าแห่งหนึ่งบริเวณคลอง 30 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการจำหน่ายอาหารราคาสูงเกินจริง ผลการตรวจสอบ สรุป ดังนี้
1. ร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน ครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
2. ในเบื้องต้น พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้ตรวจสอบต้นทุนอาหารที่นักท่องเที่ยวได้รับประทาน โดยร้านค้ายอมรับว่าได้จำหน่ายในราคาที่สูงจริง และทางร้านยินยอมที่จะปรับลดราคาลงทันที ส่วนการแสดงราคาในเมนูอาหารจะดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการฯ มาชี้แจงต้นทุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
4. พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้กำชับให้ร้านค้าปฏิบัติตามพระบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 อย่างเคร่งครัด โดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม
ล่าสุด วันนี้ (10 ม.ค.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า“ ได้ออกมาโพสต์เผยคอมเมนต์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แสดงความคิดเห็นถึงประสบการณ์การมาท่องเที่ยวตลาดน้ำแห่งนี้ ระบุว่า ” “ตลาดน้ำดำเนินสะดวก กลายเป็นฝันร้ายของนักท่องเที่ยวไปซะแล้ว”
เรื่องนี้ผมเคยนำเสนอหลายครั้งแล้วครับ ว่าเราอย่าทุบหม้อข้าวตัวเอง คนในพื้นที่เองก็จะขาดรายได้ ถ้าเราไม่ช่วยกันปรับเปลี่ยนการให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย ในอนาคตอันใกล้นี้ ทุกคนก็จะหันไปเที่ยวประเทศอื่นกันหมด ดูอย่างเวียดนามเป็นต้น
เรามาช่วยกันเป็นสยามเมืองยิ้ม ที่มีน้ำใจไมตรีล้นเหลือเหมือนเดิมดีกว่าครับ
รีวิวโดย Ayesh Rajapakse
"นี่มันกับดักนักท่องเที่ยวชัดๆ มีคนขายของไม่เยอะและการนั่งเรือก็ถูกอวยเกินจริง อย่าไปยอมจ่าย 2,000 บาทสำหรับเรือหางยาว พวกเขาจะพยายามขายแพ็กเกจที่พาไปหลายๆ ที่ เช่น สวนมะพร้าว ฯลฯ ซึ่งมันไร้ประโยชน์สิ้นดี ไปเที่ยวตลาดน้ำที่อื่นดีกว่าครับ"
รีวิวโดย Michael Cee
"หนีไป! ที่นี่ไม่มีตลาดน้ำแล้ว เมื่อหลายปีก่อนเคยมี แต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากกับดักนักท่องเที่ยว คุณจะต้องจ่ายเงินอย่างน้อย 1,500 บาท เพื่อแลกกับการถูกพาไปร้านขายของที่ระลึกที่แพงเกินจริงร้านแล้วร้านเล่า ซึ่งไม่มีร้านไหนอยู่บนน้ำเลยจริงๆ ไม่มีอะไรน่าดูเลย เสียเงินและเสียเวลาเปล่าๆ หลีกเลี่ยงเถอะครับ"
รีวิวโดย Daniela Nolasco
"เราไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกมาและมันคือฝันร้าย ตลาดทั้งตลาดดูเหมือนดำเนินการโดยพวกมาเฟีย: ทั้งคนขับรถ คนขับเรือ และคนท้องถิ่น ต่างก็กินหัวคิวและพยายามปั่นหัวนักท่องเที่ยว
เราจ้างคนขับรถจากแถวพระบรมมหาราชวังในราคา 800 บาท ให้มารับที่โรงแรมและพาไปตลาด พอไปถึง เขาพาเราไปที่ท่าเรือเปลี่ยวๆ แห่งหนึ่งแล้วเรียกเงิน 2,000 บาทสำหรับนั่งเรือ 1 ชั่วโมง พอเราปฏิเสธ เขาก็โมโห บอกว่าเขาได้ค่านายหน้าจากท่าเรือนี้เท่านั้น และขู่ว่าจะทิ้งเราไว้ตรงนั้น สุดท้ายเราต้องยอมจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วรีบออกมา
ขนาดตอนเราพยายามเรียก Grab เพื่อกลับ เครือข่ายพวกนี้ก็ยังพยายามเปลี่ยนทิศทางให้เราไปท่าเรือที่พวกเขาได้ค่านายหน้า ตลาดนี้เดินเที่ยวเองแทบไม่ได้เลย และพวก Grab หรือแท็กซี่ก็มักจะถูกแทรกแซง
คำแนะนำ: ให้ไปดำเนินสะดวกกับทัวร์ที่เชื่อถือได้และจองล่วงหน้าเท่านั้น ไม่งั้นคุณเสี่ยงโดนหลอกทุกขั้นตอน"
รีวิวโดย Iaroslav Mamalat และ engineer
• Iaroslav Mamalat: "กับดักนักท่องเที่ยวตามสูตร หลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงครับ จากที่บอกว่านั่งเรือ '2 ชั่วโมง' คุณจะได้นั่งจริงแค่ 1.30 ชั่วโมง... และส่วนที่เป็นตลาดน้ำจริงๆ มีแค่ 5-10 นาที ที่เหลือคือว่างเปล่าหรือไม่ก็..."
• engineer: "หลอกลวงนักท่องเที่ยว พวกเขาจะส่งคุณไปตามร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยว 99% เป็นร้านค้าบนบกที่อยู่ริมคลอง มีร้านที่เป็นเรือจริงๆ แค่ 1 หรือ 3 ลำ ประสบการณ์ที่แย่ที่สุด หลีกเลี่ยงให้ไกลเลยครับ"
รีวิวโดย lrique1
"พวกเราตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นหมู่บ้านลอยน้ำ เพราะแฟนของฉันเคยมาที่นี่เมื่อ 20 ปีก่อนและอยากพาฉันมาดู แต่น่าเสียดายที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากและไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีเลย มันคือการหลอกลวงนักท่องเที่ยวแบบสุดๆ มีร้านค้าหลายร้านที่คุณสามารถถ่ายรูปกับงูหรือลิงนางอาย (Loris)! สัตว์พวกนี้เป็นสัตว์คุ้มครอง โดยเฉพาะนางอายเป็นสัตว์หากินกลางคืน!! มันน่ารังเกียจมากที่ได้เห็นและผิดกฎหมายอย่างชัดเจน! ฉันจะแจ้งกรมอุทยานฯ ของไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้
นอกจากนี้ คนขับเรือของเรายังจอดแวะทุกร้าน และเราได้ซื้อของที่ระลึกเล็กน้อย ซึ่งตอนแรกบอกราคาแพงหูฉี่แต่ก็ต่อรองลงมาได้ราคาที่พอรับได้ หลังจากจ่ายเงินค่าของเสร็จ คนขับเรือก็แล่นผ่านคนขายเพื่อรับเงินค่านายหน้าจากของที่เราเพิ่งซื้อไป ได้โปรดอย่าหลงกลกับดักนักท่องเที่ยวที่นี่เลย!"