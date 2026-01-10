วงการสื่อเดือด! “ระวี” สวนปมจ้างนักข่าวอวยการเมือง อัดพวกวุฒิภาวะต่ำทำคนทำงานเดือดร้อน

วงการสื่อระอุ! “ระวี ตะวันธรงค์” อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ออกโรงสวนกลับปมเรทการ์ดจ้างนักข่าว 2,000 บาท หลัง “สารีณี” แฉขบวนการเงินมาหุบปาก ชี้ชัดเป็นปรากฏการณ์ปลาเน่าตัวเดียวตายทั้งบ่อ พร้อมฟาดแรงพวกวุฒิภาวะต่ำชอบ “แขวนเหมารวม” ทำลายวิชาชีพคนอื่นจนเดือดร้อน วอนสังคมใช้สติมากกว่าอารมณ์บนโซเชียล
จากกรณี วงการสื่อไทยถึงคราวฉาว! หลัง "สารีณี" เปิดภาพหลุดเรทการ์ดจ้างนักข่าวเนียนลงเนื้อหาการเมืองชิ้นละ 2,000 บาท แบบไร้ใบเสร็จ ชี้จรรยาบรรณล่มสลายเป็นขบวนการ "เงินมาหุบปาก"
ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ม.ค. นายระวี ตะวันธรงค์ อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ชี้ ถึงผลกระทบจากการกระทำของบุคคลบางกลุ่มที่ส่งผลเสียต่อส่วนรวม โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"สิ่งที่ต้องรับรู้ร่วมกัน
1. คนบางคนใช้คำว่า #สื่อ เป็นเครื่องมือหากิน
2. คนบางคน ทำลาย “อาชีพ” คนอื่นได้ทั้งวงการ
3. คนบางคน ก็เชื่อว่ามีแพ็คเกจแบบนี้อยู่บนโลก
4. คนบางคน มีวุฒิภาวะระดับนี้ แต่กลับไม่ตรวจสอบและใช้การ “แขวนเหมารวม” ทำลายวิชาชีพคนอื่น
สุดท้าย…คนหลายคน “เดือดร้อน” ในการทำงานเพราะคน4ประเภทข้างบน
ปรากฏการณ์เน่าตัวเดียว ตายทั้งบ่อ เป็นทุกวงการ ตำรวจยังโดนจับ ทนายยังโดนฟ้อง นักวิชาการก็ผิดได้
โซเชียลทำให้คนเสียงดัง จนหลงลืมความเป็น “มนุษย์”
ดังนั้น…ก่อนจะส่งเสียงดัง ควรใช้ “สติ” และ “ความรู้” ที่พยายามส่งแสง ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมดีกว่าครับ"
