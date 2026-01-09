ผบ.ทบ.ลุยชายแดนสระแก้ว ตรวจความพร้อมกกล.บูรพา สร้างหลักประกันความมั่นคงประเทศ

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2569 พล.อ.พนาแคล้ว ปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมด้วยพล.อ. ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และ พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวททารบก พล.ท.ธนิศร์ ยูสานนท์ กรมกำลังพลทหารบก และพล.ท.ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ เจ้ากรมยุทธการทหารทหารบก และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจแนวการวางกำลังและการสถาปนาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนของกองกำลังบูรพา ที่บ้านคลองแผง จังหวัดสระแก้ว ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ตรวจความพร้อมของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และระบบการปฏิบัติการตามแนวชายแดน โดย ผบ.ทบ.ได้เน้นย้ำถึงภารกิจสำคัญในการปกป้องอธิปไตย ดูแลความสงบเรียบร้อย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
โดย ผู้บัญชาการทหารบก รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ พร้อมให้ข้อแนะนำในการปรับแผนการวางกำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดูแลพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รอบคอบ และรัดกุม
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกยังได้ให้กำลังใจกำลังพลกองกำลังบูรพา พร้อมกำชับให้ยึดมั่นในวินัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และคำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้แนวชายแดนตะวันออกยังคงเป็นพื้นที่มั่นคง สงบ และเป็นด่านหน้าที่แข็งแกร่งของประเทศต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการตรวจเส้นทางในพื้นที่นั้น ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมเสนาธิการทหารบกและเจ้ากรมข่าวทหารบก ได้นั่งรถยานเกราะล้อยาง Stryker เข้าไปในพื้นที่ที่ไทยสามารถนำ อธิปไตยกลับคืนมาได้