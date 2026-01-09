ช็อกสินบนทองคำ 246 บาท! เปิด 10 ปมคาใจถึงบิ๊ก ป.ป.ช. ปล่อยคนนอกแทรกแซงสำนวน-ไร้ระบบถ่วงดุล

เปิดแผลใหญ่ ป.ป.ช. นักวิจารณ์การเมืองตีแผ่ช่องโหว่การใช้อำนาจในองค์กรอิสระ หลังเกิดปมฉาวรับสินบนทองคำมูลค่ามหาศาล ตั้งข้อสังเกตปล่อยคนนอกแทรกแซงกลไกตรวจสอบทรัพย์สินได้อย่างไร พร้อมเสนอมาตรการเด็ดขาด ให้ 'ปปง.' เฝ้าระวังธุรกรรมการเงินกรรมการรายคน และวาง Protocol ชัดเจนกรณีผู้บริหารระดับสูงถูกกล่าวหา เพื่อกู้คืนความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Kittidej Kokochan" นักวิจารณ์การเมือง ได้ออกมาโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงมาตรฐานจริยธรรมและระบบตรวจสอบภายในขององค์กรอิสระอย่าง ป.ป.ช. หลังมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการติดสินบนทองคำให้กรรมการโดยทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ชวนคิดคำถาม เพื่อถอดบทเรียน กรณีติดสินบนทองคำ 246 บาท ให้กรรมการป.ป.ช.
1.เมื่อเกิดเหตุปรากฎพยานหลักฐานกล่าวหา กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ช. มีมาตรการ (Protocol) อย่างไร มีกำหนดไว้หรือไม่
2. ควรกำหนดแนวปฏิบัติ กรณี กรรมการที่ถูกกล่าวหาต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณะ และควรกำหนดให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน หรือ หากเจ้าตัวจะประกาศลาออกจากตำแหน่งยอมกระทำได้
3. การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง คณะกรรมการป.ป.ช. กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ควรถึงเวลากำหนดมาตรการควบคุมภายในได้หรือยัง ? โดยเฉพาะมาตรการควบคุมธุรกรรมทางการเงินของ กรรมการแต่ละคน ต้องถูกเฝ้าระวังโดย ปปง. เป็นกรณีพิเศษ
4. กรรมการ ป.ป.ช. แต่ละคน พาคนสนิทเข้ามานั่งเป็น อนุกรรมการชุดต่างๆได้อย่างไร ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติอะไร และทำสำนักงาน ถึง ปล่อยให้ อนุกรรมการ และ กรรมการแต่ละคนมีอำนาจควบคุม “การทำสำนวนไต่สวน” เบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ โดยไม่มีใครไปถ่วงดุลหรือตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่
5. เหตุใดอนุกรรมการคนนอกถึงสามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกลไกตรวจสอบทรัพย์สินฯ ของผู้ดำรงตำแหน่งได้ รวมทั้งยังช่วยปกปิด แก้ไข ข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ได้
6. เพราะเหตุใดเจ้าหน้าที่หญิงของ ป.ป.ช. อักษรย่อ อ. ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ของสำนักงานป.ป.ช. จึงยินยอมให้ถูกใช้งานตรวจสอบ เพื่อช่วยปกปิดคำชี้แจง และนายสุรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพิเศษประจำตัว จึงไม่กล้าแจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารสำนักรับทราบ ?
7. การนำรถยนต์ประจำตำแหน่งไปใช้ประกอบการรับสินบน ในอนาคตควรมีการติดตามตรวจสอบอย่างไร ? ขนาดรถขนส่งยังมีเลย
8. การคุ้มครองคนแจ้งเบาะแส โดยปกติแล้วจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อกรรมการมีมติ กรณีนี้ หนึ่งในกรรมการดันเป็นคู่ความ จะสามารถลงมติได้หรือไม่
9.หน่วยงานใดควรรับหน้าที่ทำการไต่สวนกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา
10. ในระหว่างที่ดำเนินการตามกระบวนการ หาก กรรมการ ป.ป.ช. รายนี้ไม่ลาออก ยังคาในตำแหน่งต่อไปเรื่อย โดยได้รับเงินเดือนหรือไม่ "