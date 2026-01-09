ร.ร.ท่าศาลา อาลัย "ครูขิม" เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้บ้านป่าแดด เชียงใหม่

“โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 1” โพสต์อาลัย ครูวริศรา เฉลยไกร (ครูขิม) ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าศาลา 1 ใน 5 ผู้เสียชีวิต จากเหตุไฟไหม้บ้าน ในพื้นที่ ต.ป่าแดด จ.เชียงใหม่
จากกรณีเกิดเหตุ ไฟไหม้บ้าน ในพื้นที่ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีคนพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจำนวน 5 ราย ไม่สามารถออกมาจากบ้านได้ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ล่าสุด วันนี้ (9 ม.ค.) เพจ “โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 1” โพสต์อาลัย ครูขิม 1 ใน 5 ผู้เสียชีวิต จากเหตุไฟไหม้ โดยระบุข้อความว่า “แด่... การจากไปที่ไม่มีวันกลับ ของ "ครูขิม" ครูผู้เป็นที่รัก ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ครูวริศรา เฉลยไกร (ครูขิม) ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าศาลา
จากเหตุการณ์อัคคีภัยเมื่อคืนที่ผ่านมา ครูผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อลูกศิษย์เสมอมา ขอให้ดวงวิญญาณของครูขิมไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดี ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนท่าศาลา”