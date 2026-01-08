พลิกโฉมวงการทวงหนี้! ฟินน์ลูชั่น จับมือ บอทน้อย นำ AI ยกระดับระบบติดตามหนี้ไทย

เมื่อ “การเงิน” ผสาน “ปัญญาประดิษฐ์” ฟินน์ลูชั่น ร่วมกับ บอทน้อย นำเทคโนโลยี Conversational AI และ Data Intelligence มาขับเคลื่อนระบบติดตามหนี้รูปแบบใหม่ ที่แม่นยำและรวดเร็วกว่าเดิม พร้อมระบบคัดกรองลูกหนี้อัจฉริยะ ช่วยให้สถาบันการเงินเข้าถึงลูกหนี้ได้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกวิธี เปลี่ยนวิกฤตหนี้เสียให้กลายเป็นโอกาสในการฟื้นฟูเครดิต
วันนี้ (8 ม.ค.) บริษัท ฟินน์ลูชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและติดตามหนี้แบบครบวงจรของประเทศไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท บอทน้อย กรุ๊ป จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของไทย เพื่อร่วมกันพัฒนา มาตรฐานใหม่ของระบบบริหารและติดตามหนี้ ที่มุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพเชิงระบบ ความถูกต้องตามกฎหมาย และการสร้างทางออกที่เหมาะสมให้แก่ลูกหนี้
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสององค์กร ที่เห็นตรงกันว่า ระบบบริหารหนี้ในอนาคตต้องก้าวข้ามรูปแบบการติดตามหนี้แบบเดิม ไปสู่ระบบอัจฉริยะที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง โดยนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการทำงาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ การสื่อสาร การติดตาม ไปจนถึงการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ฟินน์ลูชั่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหนี้ การติดตามหนี้ และการออกแบบกลยุทธ์ตามพฤติกรรมลูกหนี้ ได้ผสานองค์ความรู้เชิงลึกด้านการเงิน กฎหมาย และธรรมาภิบาล เข้ากับความเชี่ยวชาญด้าน AI Voice, Conversational AI และ Data Intelligence ของบอทน้อย เพื่อสร้างระบบติดตามหนี้ที่ แม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้รับการสื่อสารที่เหมาะสม เข้าใจง่าย และนำไปสู่ทางออกที่เป็นไปได้จริง
หัวใจสำคัญของความร่วมมือ คือการใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม “คุณภาพของการตัดสินใจ” ในกระบวนการบริหารหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองและจัดกลุ่มลูกหนี้ตามศักยภาพ การเลือกช่องทางและช่วงเวลาการติดต่อที่เหมาะสม ไปจนถึงการนำเสนอแนวทางการแก้ไขหนี้ที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งจะช่วยลดภาระความตึงเครียด เพิ่มโอกาสในการเจรจา และสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทุกฝ่าย
นางสาวเรวดี เกตุแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินน์ลูชั่น จำกัด กล่าวว่า “ฟินน์ลูชั่นเชื่อว่าการบริหารหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้วัดจากการติดตามได้เร็วเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดจากความสามารถในการสร้างทางออกให้ลูกหนี้กลับเข้าสู่ระบบการเงินได้อย่างยั่งยืน การนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารและติดตามหนี้ จะช่วยให้เราทำงานได้แม่นยำขึ้น เข้าใจลูกหนี้มากขึ้น และออกแบบแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละรายอย่างแท้จริง”
ด้าน ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บอทน้อย กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “AI จะมีคุณค่าอย่างแท้จริง เมื่อถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของสังคม ความร่วมมือกับฟินน์ลูชั่นในครั้งนี้ คือการนำเทคโนโลยี AI มาเสริมพลังให้ระบบบริหารหนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป็นธรรมให้กับลูกหนี้”
ความร่วมมือระหว่าง ฟินน์ลูชั่น และ บอทน้อย จึงไม่ใช่เพียงการยกระดับกระบวนการทำงานขององค์กร แต่เป็นการร่วมกันวางรากฐาน มาตรฐานใหม่ของระบบบริหารและติดตามหนี้ไทย ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเดินไปข้างหน้าร่วมกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน