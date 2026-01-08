สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569”

วันนี้ (8 ม.ค.) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ นางรติรส จุลชาต เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569 (Thailand Inventors’ Day 2026)” ครั้งที่ 27 และมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติแก่คณะนักวิจัยสาขาต่าง ๆ ณ Event Hall 100 –104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และเหล่านักวิจัย นายวันนี นนท์ศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้แทนศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ร่วมต้อนรับ
การจัดงานวันนักประดิษฐ์ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยและการประดิษฐ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”
โดยปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ปลดล็อกประเทศไทยด้วยพลังของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Unlock Thailand – Power of Invention and Innovation)" เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่พร้อมต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในทุกมิติ มีการจัดแสดงผลงานมากกว่า 1,000 ผลงาน อาทิ ผลงาน: สืบสานคุณค่า “ผ้าพื้นถิ่นยะรังวิถี” สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสังคมวิทยา “ผ้าพื้นถิ่นยะรังวิถี” เป็นการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้าง เรื่องราวนําสู่การประยุกต์ลวดลายบนผืนผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่บนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังสร้างแพลตฟอร์มการขายบนตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการวัฒนธรรม ประเภทเครื่องแต่งกายมุสลิม จำนวน 12 กลุ่ม จากชุมชนจำนวน 10 ชุมชน และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ผลงาน: หุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อทารกแรกเกิดด้วยระบบเซนเซอร์ไร้สาย ผลงานของคณะผู้ประดิษฐ์: ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ และคณะ จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาการศึกษา “หุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อทารกแรกเกิดด้วยระบบเซนเซอร์ไร้สาย” เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบเฉพาะสำหรับฝึกทักษะการฉีดยาอย่างถูกต้องในกลุ่มทารกแรกเกิด โดยผสมผสานหุ่นจำลองเสมือนจริงกับระบบเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง ความลึก องศา และระยะเวลาในการแทงเข็ม พร้อมเชื่อมต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบันทึกผลและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนแบบเรียลไทม์ หุ่นนี้ช่วยยกระดับการเรียนรู้แบบรายบุคคลและสามารถใช้ประเมินสมรรถนะได้จริง เหมาะสำหรับใช้ในสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ โรงพยาบาล และการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ผลงานผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ Nifty Elderly จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานนวัตกรรมวัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก: เครื่องมือขับเคลื่อนภูมิปัญญาจักสานสู่สังคมยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานระบบการตรวจวัดการระบาย PM1.0, PM2.5 และ PM10 จากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องออนไลน์ด้วยเวลาจริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผลงานแซคคาไรซ์: ไซรัปจากกากรำข้าว สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลงานเครื่องทอผ้าขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ ผลงาน หุ่นฝึกการทำ CPR สุนัขและแมว จากยางธรรมชาติ บริษัท เอพี2022 จำกัด ฯลฯ
โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2569 แก่นักวิจัยสาขาต่าง ๆ จำนวน 167 ราย ประกอบด้วยรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และรางวัลวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์และนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น รวมถึงนิทรรศการผลงานประดิษฐ์ที่แบ่งตามกลุ่มเรื่องสำคัญ อาทิ ด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน "Thailand New Gen Inventors Award" หรือ "I-New Gen" นิทรรศการ IPITEx จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากนักประดิษฐ์นานาชาติกว่า 23 ประเทศทั่วโลก นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ เวิร์คชอป กิจกรรมเล่นเกม อาทิ เกมส์นักสืบจิ๋ว ตอนสืบจากสาร (เสพติด) Young Detective โดย วช. ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นเกมจำลองสัมผัสประสบการณ์จริงของนักนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจหาลายนิ้วมือจากหีบห่อของกลาง วิเคราะห์หลักฐานและสืบหาตัวผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดเสมือนจริง นิทรรศการ ศูนย์เกษตรวิถีเมือง Urban Farming เรียนรู้ด้านการปลูกพืชในเมือง ภายใต้แนวคิด BCG Model, นิทรรศการในโซน มรดกภูมิปัญญาด้านสมุนไพร Heritage of Herbal Wisdom, Smart Health Care โดยสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย พื้นที่เรียนรู้และทดลองประสบการณ์ด้านสุขภาพยุคใหม่ที่ผสานวิศวกรรมชีวการแพทย์เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI นวัตกรรมนาโนทางการแพทย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ งาน “วันนักประดิษฐ์ 2569” จัดถึงวันที่ 9 มกราคม 2569 ณ Event Hall 100 –104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.inventorsdayregis.com/