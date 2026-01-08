“หมอยง”ห่วงไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก เตือนพบสายพันธุ์ A H3N2 กลายพันธุ์ อาจทำวัคซีนได้ผลลดลง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิตด้านไวรัสวิทยาเผย ไข้หวัดใหญ่ A H3N2 สายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดรุนแรง มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหลายจุด ส่งผลให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลง แต่ย้ำยังควรฉีดเพื่อลดความรุนแรงของโรค
วันนี้ (8 ม.ค.) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ยังคงน่าเป็นห่วง โดยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
สายพันธุ์ที่น่ากังวลในขณะนี้คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H3N2 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ส่งผลให้ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
ศ.นพ.ยง ระบุว่า ช่วงต้นปีที่แล้ว การระบาดหลักเป็นสายพันธุ์ A H1N1 2009 ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสายพันธุ์ A H3N2 ในช่วงปลายปี ขณะที่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B พบเพียงสายพันธุ์ Victoria เท่านั้น และไม่พบสายพันธุ์ Yamagata ต่อเนื่องมานานกว่า 5 ปี จึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ เนื่องจากการฉีดวัคซีน 3 สายพันธุ์ให้ผลไม่แตกต่างกัน
สำหรับไข้หวัดใหญ่ A H3N2 ที่กำลังระบาดมากในซีกโลกเหนือช่วงฤดูหนาว เป็นสายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมบริเวณโปรตีน HA1 ประมาณ 6–9 ตำแหน่ง ทำให้สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนเดิมได้ สายพันธุ์นี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า “K type” ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดในวงกว้างและมีผู้ป่วยจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่า แม้การแพร่เชื้อจะเกิดได้ง่ายขึ้น แต่ความรุนแรงของโรคไม่ได้เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสยังคงใช้ได้ตามปกติ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นคือประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดลงจากการกลายพันธุ์ของเชื้อ
ทั้งนี้ ศ.นพ.ยง ยังแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อไป เนื่องจากวัคซีนที่ใช้อยู่เป็นวัคซีนเชื้อตาย มีความปลอดภัยสูง อาการข้างเคียงน้อย และมีราคาไม่สูงมาก โดยสำหรับประเทศไทย วัคซีนสูตรใหม่ของซีกโลกใต้คาดว่าจะเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ เพื่อเตรียมรับมือการระบาดในช่วงฤดูฝนต่อไป