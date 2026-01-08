เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่! คว้าทุน ป.โท ม.รังสิต RSU Whale Horizon พลิกไอเดียสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีไฟ มีไอเดียสุดเจ๋ง และอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยรังสิต กำลังเปิดประตูโอกาสครั้งสำคัญให้คุณมาประลองไอเดียในโครงการ “RSU Whale Horizon” เวทีเฟ้นหานวัตกรที่พร้อมจะเปลี่ยนโลกด้วยการนำเสนอในรูปแบบ Pitching รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569
ผู้ที่นำเสนอแนวคิดได้โดดเด่นและมีศักยภาพที่สุด จะได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 50% หรือ 100% รวมทั้งสิ้น 6 ทุน เพื่อต่อยอดความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เป็นจริง
4 หัวข้อหลักพิชิตใจกรรมการ (Pitching Guide)
1. ปัญหา (Problem) : ปัญหาของประเทศไทยที่ต้องการแก้ไขคืออะไร
2. วิธีแก้ปัญหา (Solution) : นวัตกรรมใดที่จะนำมาแก้ปัญหา
3. ผลลัพธ์ (Outcome) : แสดงผลลัพธ์หรือผลกระทบทางสังคมที่สร้างได้เป็นรูปธรรม
4. ทำไมต้องเป็นคุณ (Why You?) : แสดงให้เห็นว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหานี้
ผู้สนใจสมัครขอรับทุน
1. สแกน QR Code ในโปสเตอร์
2. กรอกใบสมัครและรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน แล้วส่งมายัง Email: rsujobfair@rsu.ac.th โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “สมัครทุน RSU Whale Horizon (ชื่อจริง–นามสกุลของผู้สมัคร)”
เกณฑ์การพิจารณา
1. ความคิดสร้างสรรค์และความใหม่ของแนวคิด
2. ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานจริง
3. ความชัดเจนของปัญหาและวัตถุประสงค์
4. ประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
5. ศักยภาพในการพัฒนาและต่อยอดในอนาคต
หมายเหตุ
1. สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับเชิญให้นำเสนอโครงการ ในงาน RSU Job Fair โดยใช้เวลานำเสนอ 10 นาที ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
2. การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยรังสิต