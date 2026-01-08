เผยคลิป! ทหารช่างเร่งกู้ร่างทหารเขมรติดใต้บังเกอร์ หลังไร้เงากำลังพลกัมพูชาสนับสนุน

เปิดคลิปภารกิจสุดหิน หน่วยทหารช่างต้องใช้รถแม็คโครฝ่าความยากลำบากกู้ร่างทหารกัมพูชาที่ติดค้างอยู่ใต้บังเกอร์ ท่ามกลางอุปสรรคและพื้นที่เสี่ยงภัย งานนี้ต้องอาศัยใจและเครื่องจักรหนักเป็นหลัก หลังไร้เงาการสนับสนุนจากฝั่งกัมพูชา เพื่อส่งดวงวิญญาณวีรชนกลับบ้านอย่างมีเกียรติที่สุด
วันนี้ (8 ม.ค.) เพจ "มังกร ซ่อนตัว" ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอทหารช่างใช้รถแม็คโครเร่งกู้ร่างทหารกัมพูชาที่ติดใต้บังเกอร์อย่างยากลำบาก เนื่องจากไร้การสนับสนุนกำลังพลจากผู้นำกัมพูชา ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ทหารช่างเร่งกู้ร่างทหารกัมพูชา ติดใต้บังเกอร์ ใช้รถแม็คโครฝ่าความยากลำบาก หลังผู้นำเมินส่งกำลังช่วย
หน่วยทหารช่างเร่งปฏิบัติการใช้รถแม็คโครเข้าดำเนินการนำร่างทหารกัมพูชาที่ติดอยู่ภายใต้หลุมบังเกอร์ออกมา ท่ามกลางอุปสรรคด้านสภาพพื้นที่และความเสี่ยงในการทำงาน ภายหลังผู้นำกัมพูชาไม่ได้จัดส่งกำลังพลเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเก็บกู้ร่างวีรชนทหารกล้า ทำให้ภารกิจต้องอาศัยเครื่องจักรหนักและความเชี่ยวชาญของทหารช่างเป็นหลัก เพื่อให้การเก็บกู้เป็นไปด้วยความรอบคอบและให้เกียรติผู้เสียชีวิต"