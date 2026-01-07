ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดสวนสุขภาพสราญจิต เขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

วันนี้ 7 มกราคม 2569 เวลา 16.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดสวนสุขภาพสราญจิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เขื่อนวชิราลงกรณ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสุขภาพสราญจิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงสวนสุขภาพสราญจิต เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ที่นั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายศักดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชวลิต กันคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอรรถพล ฤกษ์วิบูลย์ กราบบังคมทูลรายงานโครงการจัดสร้างสวนสุขภาพสราญจิต เฉลิมพระเกียรติ ฯ กับกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดสวนสุขภาพสราญจิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธีเปิดสวนสุขภาพสราญจิต เฉลิมพระเกียรติ ฯ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “สวนสุขภาพสราญจิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง
ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังสนามจักรยาน ภายในสวนสุขภาพสราญจิต เฉลิมพระเกียรติ ฯ เสด็จเข้าพลับพลาที่ประทับ บริเวณสนามจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX Track) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสนามจักรยาน และกราบบังคมทูลทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสนามจักรยาน ทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX) โดยนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย เสร็จแล้ว ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามจักรยานขาไถ และสนามจักรยานปั๊มแทร็ก (Pump Track) ทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยานขาไถของเด็กชายและเด็กหญิง
จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร ๗๒ พรรษาสายธารแห่งความรักและภักดี ทอดพระเนตรนิทรรศการ “๗๒ พรรษา สายธารแห่งความรักและภักดี” มีทั้งหมด ๔ โซน ประกอบด้วย โซนที่ ๑ นิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ โซนที่ ๒ นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ที่มุ่งเน้นการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โซนที่ ๓ นิทรรศการ ๑๐ โครงการ สืบสานพระราชปณิธานองค์ราชัน โซนที่ ๔ นิทรรศการประวัติ
และอุปกรณ์สำคัญของเขื่อนวชิราลงกรณ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ แล้วเสด็จเข้าห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กราบบังคมทูลถวายการบรรยายเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ แล้วเสด็จเข้าห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุม และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดบันทึก พระบรมฉายาลักษณ์ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ ๗๒ พรรษาทศมราชัน มิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าของที่ระลึกชุมชนรอบพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ปลัดกระทรวงพลังงาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าของที่ระลึกชุมชนรอบพื้นที่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับพระราชทานนามว่า “สวนสุขภาพสราญจิต” และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มาประดิษฐาน ณ สวนสุขภาพ ซึ่งตั้งอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่รวม ๗๒ ไร่ เป็นสวนสาธารณะแบบ Community Park ประกอบด้วย สนามจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX Track) และสนามจักรยานขาไถ (Balance Track) ที่ก่อสร้างตามมาตรฐานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ซึ่งสามารถจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานได้ทั้งรายการระดับชาติและนานาชาติ สนามจักรยานปั๊มแทร็ก (Pump Track) มีลักษณะเป็นลอนคลื่นเล็กใหญ่สลับกันไป เหมาะสำหรับเล่นกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่อุปกรณ์มีล้อ เช่น จักรยาน สเกตบอร์ด หรือโรลเลอร์เบลด พร้อมกับลู่เดิน - วิ่ง และเส้นทางปั่นจักรยาน ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง และลานดอกรวงผึ้ง เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาจักรยานของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ เป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีทักษะและความสามารถด้านการแช่งขันกีฬาจักรยาน อีกทั้งให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬา แหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ในพื้นที่ ตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เชื่อนวชิราลงกรณ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ เริ่มก่อสร้างโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง เมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๗ โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีริยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีต เสริมเหล็ก ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อย โดยโรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ จำนวน ๓ เครื่อง มีกำลังผลิตติดตั้งรวม ๓๐๐ เมกะวัตต์
ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ ๗๗๗ ล้านหน่วย เริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๓ เป็นเครื่องแรกเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๒๗ โดยจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน ๒๓๐ กิโลโวลต์ ๒ วงจร จากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง เพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ รวมถึง ยังมีการส่งจ่ายแรงดัน ๒๒ กิโลโวลต์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภารในเขตอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี ทำให้ประชาชนภายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำทำการเกษตรประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน