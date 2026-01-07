เตือนระวัง! ข่าวปลอมสร้างจาก AI ทั้งหมด หลังพบคลิปหญิงชรายิงวัยรุ่นบุกบ้านในสหรัฐฯ เป็นเรื่องแต่ง

โซเชียลฯแชร์ว่อนคลิปอ้างหญิงชราวัย 81 ปียิงวัยรุ่น 2 คนเสียชีวิตในสหรัฐฯ ก่อนถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านดอลลาร์ ล่าสุดตรวจสอบพบเป็น Fake News ใช้ภาพและวิดีโอที่สร้างจาก AI หลอกผู้ชม
วันนี้ (7 ม.ค.) เพจ“Drama-addict” ได้โพสต์เตือนภัยหลังพบโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปและข้อความ อ้างว่าเกิดเหตุหญิงชราวัย 81 ปี ยิงวัยรุ่นชาย 2 คนเสียชีวิต ขณะพยายามบุกเข้าไปในบ้านช่วงกลางคืนในสหรัฐอเมริกา และครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงเรื่อง “การป้องกันตัว” กับ “การใช้กำลังเกินกว่าเหตุ” อย่างกว้างขวางนั้น โดยพบว่าเนื้อหาข่าวและคลิปดังกล่าว เป็นข่าวปลอม (Fake News) ที่ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี AI ทั้งหมด โดยไม่ปรากฏหลักฐานเหตุการณ์จริงในสหรัฐฯ ตามที่มีการกล่าวอ้าง
การตรวจสอบพบด้วยว่า ข่าวลักษณะนี้ถูกผลิตซ้ำจากเพจต่างประเทศหลายเพจ มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อย เช่น
•บางโพสต์ระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นหญิงชรา บางโพสต์เป็นชายชรา
•เปลี่ยนสถานที่เกิดเหตุจากรัฐจอร์เจีย เป็นรัฐเท็กซัส
•รูปแบบเหตุการณ์เหมือนกันทุกประการ คือ วัยรุ่น 2 คนบุกทุบประตูบ้านตอนกลางคืน ก่อนถูกเจ้าของบ้านยิงเสียชีวิต และครอบครัวฟ้องเรียกเงิน 1 ล้านดอลลาร์
ขณะที่คลิปวิดีโอที่ใช้ประกอบข่าว ถูกตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคลิปที่สร้างจาก AI มีการเปลี่ยนแปลงใบหน้าและรายละเอียดของบุคคลเล็กน้อย แต่โครงเรื่อง ภาพเคลื่อนไหว และฉากเหมือนกันทั้งหมด
เพจ Drama-addict เตือนว่า ปัจจุบันข่าวปลอมไม่ได้มาแค่ข้อความหรือภาพตัดต่อแบบเดิมอีกต่อไป แต่พัฒนาไปสู่การใช้ AI สร้างวิดีโอและเรื่องราวเสมือนจริง ทำให้ประชาชนแยกแยะได้ยากยิ่งขึ้น หากไม่ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างรอบคอบ
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าว ตรวจสอบจากสื่อหลักหรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนแชร์ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ Fake News ในยุค AI