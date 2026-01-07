โซเชียลแห่แชร์! "ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง" ตั้งคำถามแทนทหารชั้นผู้น้อย ไปรบมา 2 รอบแต่ไร้ยศ ชี้ควรปูนบำเหน็จตอนมีชีวิต

ดราม่าสนั่น "ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง" เป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านตั้งคำถามถึงกองทัพ ทหารไปรบ 2 รอบทำไมติดยศไม่ได้? เทียบเคียงเคสนักกีฬาเหรียญทองติดยศนายร้อยฉลุย จี้ควรปูนบำเหน็จตอนมีชีวิต ไม่ใช่รอให้เหลือแค่ชื่อ
วันนี้ (7 ม.ค.) เฟซบุ๊ก "ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง" จิตอาสาช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ได้ออกมาตั้งคำถามสะท้อนเสียงจากชาวบ้าน เกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนยศของข้าราชการทหาร โดยเปรียบเทียบระหว่างทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบกับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ
ในโพสต์ดังกล่าวระบุเนื้อหาสำคัญว่า มีชาวบ้านตั้งข้อสงสัยถึงความเหลื่อมล้ำในการพิจารณาติดยศ โดยตั้งคำถามว่า "พลทหารไปรบเพื่อชาติมาถึง 2 รอบ ทำไมถึงติดยศนายสิบให้ไม่ได้ แต่ในขณะที่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิก กลับได้รับการติดยศเป็นนายร้อยหรือนายสิบได้ทันที"
นอกจากนี้ "ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง" ได้ชี้แจงเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่า ตนเองไม่ได้มีเจตนาจะลดทอนคุณค่าหรือความสำเร็จของเหล่านักกีฬาทีมชาติ แต่ต้องการเรียกร้องสวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ทหารชั้นผู้น้อยที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงตาย
"ทหารชั้นผู้น้อยที่ไปรบเขาควรได้รับสิ่งเหล่านี้จริงๆ หลายคนที่ไปแล้วไม่ได้กลับมา กว่าจะได้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม ต้องรอให้ตัวตายในสนามรบจนเหลือแค่ชื่อก่อนหรือ?"
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันว่า กองทัพควรมีสวัสดิการหรือระบบการเลื่อนยศที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ผ่านสมรภูมิรบจริง โดยมองว่าควรให้การตอบแทนในขณะที่พวกเขายังมีลมหายใจ ไม่ใช่เพียงแค่การปูนบำเหน็จย้อนหลังหรือจัดพิธีศพให้สมเกียรติเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเท่านั้น