อภัยภูเบศรเผย "รางจืด" สมุนไพรไทย ช่วยขับยาบ้าออกจากร่างกาย-ลดอาการลงแดง

อภัยภูเบศรเปิดผลวิจัย 'รางจืด' สมุนไพรไทยทรงพลัง ช่วยขับสารเสพติดออกจากร่างกายเกลี้ยงปัสสาวะใน 7 วัน เตรียมผลักดันเป็นทางเลือกใหม่ในการฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด
เมื่อวันที่ 6 ม.ค. เพจ“สมุนไพรอภัยภูเบศร” โพสต์ประกาศข่าวดีเผยว่า “รางจืด ช่วยเลิกยาบ้า โดยมีผลช่วย 2 เรื่องหลักๆ คือ
1. เร่งการขับออกของยาบ้า ออกทางปัสสาวะ
เห็นผลชัดเจน วันที่ 7 ในบางรายที่เสพปริมาณมาก หรือเสพมานาน อาจใช้ต่อเนื่องจนกว่าอาการจะดีขึ้น
เช่น อาสาสมัครรายหนึ่ง มีปริมาณแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ng/ml) วันแรก 13,122 >>> ลดลงเหลือ 5,685 ในวันที่ 5 >>> และเหลือ 447 ในวันที่ 7
ขณะที่อีกราย มีปริมาณแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ng/ml) วันแรก 5,022 >> ลดลงเหลือ 555 ในวันที่ 5 >>> และเหลือ 0 ในวันที่ 7
ในขณะที่บางราย ยาบ้าถูกขับออกหมดตั้งแต่วันที่ 5
2. ลดอาการถอนยา
แม้รางจืดจะเร่งการขับออกของยาบ้าออกจากร่างกาย แต่กลับพบว่าในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยมีอาการลงแดงลดลง งานวิจัยเบื้องต้นในหนูทดลอง พบว่ารางจืดสามารถผ่านเข้าสมองไปออกฤทธิ์กับระบบโดปามีน แต่ไม่ทำให้เกิดการเสพติดเหมือนยาเสพติด
ปัจจุบันพบงานวิจัยในไทย ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ในการใช้รางจืดเลิกยาบ้า คือ
1. นายิกา เทพขุนและคณะ. (2557). ประสิทธิภาพของชารางจืดต่อการถอนพิษยาผู้ปุวยยาเสพติด ประเภทยาบ้า ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://tph.go.th/th/upload_research/result_research/2014/Research_6113600120121535.pdf
2. โซฟียะห์ วาเต๊ะ. (2562) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของชาย่านางแดงกับชารางจืด ในการถอนพิษยากลุ่ม อนุพันธ์แอมเฟตามีน ในอาสาสมัครที่โรงพยาบาลจะแนะ . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rsuir-library.rsu.ac.th/bitstream/123456789/420/1/Sofiyah%20Wateh.pdf
ขนาดที่ใช้
1. ชารางจืดบดหยาบ 600 มก./น้ำ 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 ชม. กรองกาก แบ่งให้ ครั้งละ 150 มก./น้ำ 250 มล.
วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน
2 .ชางรางจืด 6 กรัม/นํ้า 600 มิลลิลิตร/วัน โดยแบ่งเป็น 3 ครั้ง
ครั้งละ 2 กรัม/นํ้า 200 มิลลิลิตร ก่อนอาหาร 30 นาที เป็นเวลา 7 วัน
นอกจากจะช่วยล้างยาบ้าออกจากร่างกายแล้ว คาดว่ายาเสพติดอื่นๆ ก็น่าจะถูกขับออกด้วย เนื่องจากอาสาสมัครบางรายมีการใช้ยาบ้า ร่วมกับยาเสพติดอื่นๆ เช่น กระท่อม, กัญชา, ไอซ์ โดยเฉพาะแอลกอฮอล์มีงานวิจัยสนับสนุนชัดเจน ว่ารางจืดช่วยเร่งการขับออก