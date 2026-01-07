ผบ.ทบ. หนุนภารกิจแพทย์ทหาร ครอบคลุมภารกิจควบคุมความเครียดจากการรบ และเยียวยาจิตใจ เตรียมพร้อมสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2569 ที่กรมแพทย์ทหารบก พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบกครบรอบ 126 ปี โดยมีพลโทเกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกให้การต้อนรับหน้า ณ กองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบก
ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมชื่นชม และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยสายแพทย์ดีเด่นและบุคลากรสายแพทย์ดีเด่น พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและงานวิจัย ได้แก่ โครงการแผนควบคุมระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์เชิงระบาดวิทยาอัจฉริยะกองทัพบก โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติกรมแพทย์ทหารบก นวัตกรรมระบบยืนยันตัวตนทหารด้วยชีวมิติ โรงพยาบาลอนันทมหิดล,Surasi E-Soldier
นวัตกรรมดูแลสุขภาพทหารกองประจำการดิจิทัล โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์,Ai MEDS Pitching Deck วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หน่วยปฏิบัติการส่งกลับทางอากาศ KSP Sky Doctor ศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
นวัตกรรมชุดกระเป๋าเพิ่มขีดความสามารถรถนายสิบพยาบาล กองร้อยโดยกองพันเสนารักษ์ที่ 1 ชุดควบคุมความเครียดจากการรบกองทัพบก และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจกองทัพบก โดยกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมกรมแพทย์ทหารบกและการแสดงสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บทางยุทธวิธีโดยโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบก
ทั้งนี้กรมแพทย์ทหารบกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2443 และในปีนี้ 2569 ครบรอบ 126 ปี มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ด้านการรักษาฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศโดยจัดการบริการแพทย์ทั้งในที่ตั้งและการบริการแพทย์ในสนาม
เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกองทัพบกและประชาชนโดยสนับสนุนงานตามนโยบายของกองทัพบกในทุกมิติทั้งในที่ตั้งปกติ และในสนาม การดูแลทหารก่อนประจำการสุขภาพกำลังพลและครอบครัวให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบสนับสนุนด้านการแพทย์ในภารกิจความมั่นคงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เช่น จัดชุดแพทย์เดินเท้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จัดทีมแพทย์ประเมินสภาพจิตใจกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาและช่วยเหลือให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการแพทย์สนามตลอดจนการเรียนความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทั้งในและต่างประเทศ