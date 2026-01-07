เปิดคลิปนาที! คนลักพาตัวกลางเมืองสีหนุวิลล์กลางวันแสก ๆ เพจดังเผยคนพื้นที่เห็นจนชินตา

เพจ “Drama-addict" เผยคลิปเหตุการณ์คนพยายามลักพาตัวในสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ในช่วงกลางวันแสก ๆ คาดเอี่ยวปมธุรกิจสีเทา
วันนี้ (7 ม.ค.) เพจ “Drama-addict" โพสต์คลิปวิดีโอวินาทีเหตุการณ์คนพยายามลักพาตัวในสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา โดยทางเพจระบุข้อความว่า “ภาพที่เห็นจนชินตาในสีหนุวิลล์ เป็นเหตุการณ์ที่มีคนบันทึกภาพไว้ได้หมาด ๆ เป็นความพยายามที่จะลักพาตัวชายเสื้อดำในภาพตอนกลางวันแสกๆ
น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจผิดกฎหมายที่นั่น
ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขมรกำลังขอเบาะแสคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมาก เช่น นั่นประเทศน่าเที่ยวของ BBC เลยนะ , มันเปิดประเทศให้เช่าพื้นที่ทำธุรกิจสีเทา แล้วคิดดูว่าจะมีสักกี่เคสที่มันตั้งใจช่วยเหยื่อให้รอดพ้นจากพวกธุรกิจสีเทาที่ทำเงินให้มันอยู่ , เมืองอาชญากร
คลิก>>>ชมคลิป